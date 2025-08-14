PK戦の末にトッテナムを破ったパリSG。(C)Getty Images

写真拡大

　現地時間８月13日にUEFAスーパーカップが開催された、昨季のチャンピオンズリーグ（CL）王者パリ・サンジェルマンと、同ヨーロッパリーグ（EL）覇者のトッテナムがイタリアのウディネで対戦した。

　今夏に川崎フロンターレからトッテナムに移籍した高井幸大は、怪我のためにメンバー外となった。

　序盤は一進一退のなか、23分にスパーズにチャンス。カウンターから新加入のクドゥスを受けたリシャルリソンが狙うも、加入したばかりのGKシュバリエの好セーブで防がれる。

　それでも39分、セットプレーの流れから先制に成功する。パリーニャのシュートはクロスバーを叩いたものの、跳ね返りをDFファン・デ・フェンが押し込んだ。
 
　１点リードで折り返したEL王者は48分、再びFKからロメロがヘッドで流し込み、追加点を奪う。その後も60分あたりまでは、スパーズのペースで試合が進む。

　しかし、85分に韓国代表イ・ガンインの強烈なシュートで１点を返したパリSGは、後半アディショナルタイム４分にもゴンサロ・ラモスがヘッドで決めて土壇場で同点に追いつく。

　延長戦はななく、２−２で突入したPK戦を３−２で制したパリSGが劇的な勝利を飾った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】韓国代表イ・ガンインのゴラッソ＆ゴンサロ・ラモスの劇的同点弾

 