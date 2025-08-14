ホテルグランヴィア岡山は、「“Jaune” et “Blanc”〜涼をはこぶ、桃のアフタヌーンティー〜」を最上階のダイニング＆バー「アプローズ」で開催する。

夏の夕陽をイメージしたオリジナルカクテル「サンセットスマイル」から始まり、スイーツは「桃のショートケーキ」、「杏仁のブランマンジェと白桃のソース」、「マンゴーとライチのガトー」などを一口サイズでティースタンドに並べる。セイボリーは「とうもろこしのコールドスープ」、「チキンとパイナップルのピンチョス ココナッツ風味」、「スパイスをきかせたガーリックシュリンプ」など色彩豊かなメニューを用意する。

目玉メニューは冷たいスイーツと温かいスイーツのコントラストを楽しむ「ひやあつ」スイーツで、冷は「岡山白桃のパフェ」、温は「ピーチとチョコレートのパイ包み」を提供する。ドリンクは「Mighty Leaf（マイティーリーフ）」の紅茶をはじめ、コーヒー、カフェオレ、ココア、各種ジュースをフリーフローで楽しむことができる。

期間は7月1日から8月29日までの平日で、除外日は8月12日から15日まで。時間は午後3時から5時半までと、5時半から11時までで、最終入店は8時。料金は7,000円。税・サービス料込。