◆ 得点力アップへ！高木氏「やはり4番に確率のある打者って嫌でしょ」

オリックスは13日、楽天と対戦し4−7で敗北した。5番の太田椋が2試合連続の猛打賞を記録するも、チームの連勝はストップした。

13日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』に出演した高木豊氏が「太田が打率リーグ2位（.305）、出塁率リーグ4位（.358）とずっと調子が良いが、オリックスの得点力はいまいち上がらない。太田を上手く使いたいが」と指摘すると、坂口智隆氏は「太田が今の状態であれば、個人的な意見だが4番でも面白いと思う。思い切ってもいいのかな」と太田の打順変更を提言。高木氏も「だよね、いや本当に。勝負強いし」と頷いた。

高木氏がさらに「決してパワーヒッターが4番にいるよりは、やはり4番に確率のある打者って嫌でしょ」と語ると、斎藤雅樹氏は「走者がいるときに回ってくる人が一番嫌なので、そこに安打を打てる人がいるのが投手としては困る」と分析。高木氏「4番というのもちょっと考えてみても面白いかなと思う」と総括した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』