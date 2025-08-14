１２月８日に２０周年を迎えるＡＫＢ４８の坂川陽香（ひゆか＝１８）と徳永羚海（れみ＝１８）が、「れみひゅー」コンビとして人気を拡大している。２０周年記念となる６６枚目シングル「Ｏｈ ｍｙ ｐｕｍｐｋｉｎ！」（１３日発売）のカップリング曲「意思の大木」ではＷセンターを務め、２人でのラジオ特番も決まるなど、さらに存在感を示していく決意を語った。

息の合った会話がコンビとしての強みとなっている。記念すべきシングルのカップリング曲のセンターに抜てきされ、「れみひゅー」にとって初のＷセンター。坂川は「お互いカップリングのセンターをそれぞれは務めたことはあるけど、２人でというのがなかった。１人で選ばれた時よりも、安心感がある。頑張っていこうという気持ちになっている」と意気込み、徳永は「いつかＷセンターをしたいねって話していた」と念願がかなった。

２人は２０１９年に加入した同い年の同期。「いつの間にか絆は深まった」（坂川）と気がつけばコンビとしてコンサートなどでもＷセンターで楽曲を披露したこともあり、「特別な存在」（徳永）と相性はぴったり。「いつか表題曲でもＷセンターを」という野望も抱く。

２人は今年１９歳ながら既に在籍６年だが、順調なことばかりではなかった。加入直後にはコロナ禍で貴重な新人の時期に活動は止まった。坂川は「６年はいるけど実質３年目の気持ち」と言い、徳永も「公演デビューをしたのも遅かった。劇場公演に立つ回数も６年目としては少ない。経験はまだ足りない」と現在地を見つめる。

その上、グループには新人は加入し続けてきた。カップリング曲でもいつの間にか後輩が前列を固め、中には表題曲の選抜やセンターまで務める人気メンバーも現れた。そんな時も２人は電話でお互いに励まし合い、坂川は「２人の会話の中でマイナスのことって話さなかった。プラスにプラスに話してきた」と前向きに過ごしてきた。

徳永は「（後輩の）みんなのポテンシャルが高すぎて頼もしい反面、正直、悔しいって思う瞬間もある。新人でもベテランでもない自分たちは難しい立ち位置だと改めて思う」と受け止めつつ、「負けていられない」とも決意。坂川も「今回のチャンスがすごく大きい。絶対にこのチャンスを逃さないように、もう必死にやるしかない」と力を込めた。

Ｗセンターとして２人のラジオ特別番組「ＡＫＢ４８の“れみひゅー”って知ってる？〜大木の声 天下統一！〜」の放送が決定。坂川の出身地・福井県と徳永の出身地・鳥取県のラジオ局を含む３局の合同企画で、ＲＣＣラジオ（中国放送）では２３日午後５時から、ＦＢＣラジオ（福井放送）では２３日午後９時から、ＢＳＳラジオ（山陰放送）では２４日午後０時３０分から始まる。

自由なトークで地元自慢などを繰り広げる番組でコンビの強みを存分に発揮する。徳永は「これをきっかけに『れみひゅー』を知ってくださる方もたくさんいると思う。今のＡＫＢ４８も知っていただくきっかけになったらうれしい」と語り、坂川は「今がスタートラインだと思っている」と期待を込めた。

◇坂川陽香（さかがわ・ひゆか）２００６年１０月７日生まれ、福井県出身。１９年１２月、ＡＫＢ４８チーム８の福井県代表としてに加入。４月の６５枚目シングル「まさかのＣｏｎｆｅｓｓｉｏｎ」で表題曲選抜メンバーに初選出。憧れは指原莉乃。身長１６１センチ。

◇徳永羚海（とくなが・れみ）２００６年１０月１日生まれ、鳥取県出身。１９年、ＡＫＢ４８チーム８の鳥取県代表として加入。２４年の６４枚目シングル「恋 詰んじゃった」で初選抜入り。学生時代はソフトボール部。血液型Ｏ。身長１５８・６センチ。