渋谷スクランブル交差点を再現した撮影スタジオ、11月9日に無料一般公開
映画やドラマ、ミュージックビデオなどの撮影に使用されてきた「足利スクランブルシティスタジオ」（栃木県足利市）が、11月9日に一般公開イベントを開催する。入場無料で事前予約は不要、誰でも参加できる。
【画像】前回の一般公開イベントの様子
同スタジオは、2019年7月、実用サイズのスクランブル交差点を再現したオープンセットが建設され、数多くの映像作品の舞台として活用されてきた。面積は6585平方メートル。道路のガム跡や落書きに至るまで細部を忠実に再現されている。
一般公開イベントは今回で4回目。今年3月の開催時には全国から過去最多となる4700人が来場。早朝6時から入場待機列ができ、先着400人限定のステッカーは開場からわずか10分で配布終了に。家族連れや友人同士、音楽やアニメ作品のファンが“聖地巡礼”として訪れ、「なかなか入れないところだから、貴重な体験だった！」「再現度に驚きました！」と好評を博した。
イベント当日は、普段立ち入ることができない撮影スタジオ内部を見学できる。写真や動画撮影も可能だが、一部立入禁止エリアが設けられるほか、食物や蓋の付いていない飲料、危険物の持ち込みは不可。ペット同伴不可。コスプレでの来場は可能だが、更衣室はない。スタジオ内にトイレもないので、来場の際には注意が必要だ。
■一般公開イベント概要
日時：2025年11月9日 午前10時〜午後4時
入場料：無料（事前予約不要、どなたでも参加可能）
会場：足利スクランブルシティスタジオ（足利市五十部町284-5）
アクセス：JR両毛線「山前」駅から徒歩約18分
東武伊勢崎線「足利市」駅からタクシーで約15分
