ゼレンスキー氏と欧米首脳がオンライン会合　トランプ大統領は「米露首脳会談うまくいけば3者会談を直後にでも実施」の意向示す

アメリカとロシアの首脳会談を前に、ウクライナのゼレンスキー大統領とヨーロッパの首脳らが、トランプ大統領を交えてオンライン会合を行いました。

ゼレンスキー大統領は13日にドイツを訪れ、メルツ首相をはじめヨーロッパの首脳らとともにトランプ大統領とのオンライン会合に臨みました。

会合でトランプ氏は、15日のプーチン大統領との会談でウクライナの停戦を目指すと表明し、領土はウクライナの大統領のみが交渉できると明言したということです。

ウクライナ・ゼレンスキー大統領：

アラスカでの会談について話し合った。主題は停戦であることを望む。即時停戦だ。

また、会合後には「和平への道筋はウクライナ抜きで決定されるべきではない」などとするフランスやドイツなど有志連合による共同声明が発表されました。

一方、会合を終えたトランプ大統領は「非常に良い会談ができた」と評価した上で、米露首脳会談がうまくいけば、ゼレンスキー氏とプーチン氏を含めた3者会談を直後にでも早期に実施したいとの意向を示しました。