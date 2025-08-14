8月13日、大井競馬場で行われた11R・黒潮盃（S3・3歳・ダ1800m）は、笹川翼騎乗の3番人気、マウンテンローレル（牡3・大井・福田真広）が勝利した。3/4馬身差の2着にセイエイ（牡3・大井・的場直之）、3着に1番人気のミクニサンビーム（牡3・大井・藤田輝信）が入った。勝ちタイムは1:53.1（稍重）。

2番人気で吉井章騎乗、ユウユウスキー（牡3・大井・阪本一栄）は、4着敗退。

黒潮盃・マウンテンローレルと笹川翼騎手 (C)東京シティ競馬

1着 マウンテンローレル

笹川翼騎手

「デビュー当時から素質はあると感じていましたが、当時はまだ馬体の成長が追いついていない印象でした。今日は久々の騎乗でしたが、心身ともに成長していて、「これならやれるんじゃないか」という手応えがありました。無事にレースを終えて、ホッとしています。特に位置は決めていなかったので、スタート次第かなと思っていました。スタートもうまく出てくれたので、こちらとしては競馬がしやすかったです。陣営の皆さんも一生懸命仕上げてくださり、「これで負けたら仕方ない」という気持ちで騎乗しました。馬のリズムを崩さないよう意識して、外から強い馬が来ていましたが、この馬のしぶとさを活かすことができました。最後までよく頑張ってくれたと思います。（直線の乗り味は）「大丈夫だな」と思える手応えでした。あとはもう、早くゴールが来てくれ、と祈る気持ちでした。久々に乗せてもらいましたが、馬体の成長もみられて、これからもっと良い成績を残せる馬だと思います。僕自身もその成長に負けないよう頑張りたいと思います。師匠である福田厩舎の馬で、こうして一緒に重賞を勝つことができて、個人的にも本当に嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました」

福田真広調教師

「笹川騎手と勝ったことが素直に嬉しいです。デビュー前から一緒にご飯を食べたり、馬について話していたので、やっと大きなタイトルを一緒に取れてすごく嬉しかったです。思ったよりもペースが落ち着いて前の位置を取れていたので、3、4コーナーを通過する頃には、大丈夫だと思っていました。まだまだ未完成で、完成度としては6割程度なので、秋や来年は中央馬に勝ちにいきたいと思います。（次走の予定は）まずは馬の状態を見て、この後は戸塚記念に向かうなり、一息入れるなり、よく考えたいと思います。東京ダービーへの出走権を取りながら出走できなかったので、ここでタイトルを取れて良かったと思います。来年はもっと大きいタイトルを取れるように頑張りますので、よろしくお願いいたします」

マウンテンローレル 8戦6勝

（牡3・大井・福田真広）

父：ヘニーヒューズ

母：ハマナス

母父：キングカメハメハ

馬主：犬塚悠治郎

生産者：オリエント牧場

【全着順】

1着 マウンテンローレル

2着 セイエイ

3着 ミクニサンビーム

4着 ユウユウスキー

5着 ドナギニー

6着 プレミアムハンド

7着 ヤマノアシオト

8着 ヨシノダイセン

9着 フレンドローマ

10着 アレンパ

11着 コスタデラルス

12着 ランベリー