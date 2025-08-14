3　なぜ『戦争論』は書かれたのか──西谷修さんと読む、カイヨワ『戦争論』【NHK100分de名著ブックス一挙公開】

西谷修さんによるカイヨワ『戦争論』読み解き #3

ひとはなぜ戦争をするのか? 戦闘と殺戮の「本質」を解き明かす――。



『遊びと人間』で知られる哲学者・社会学者ロジェ・カイヨワ(1913-1978)が1950~60年代の冷戦時代に綴った『戦争論』。彼は本書で、戦争の歴史に新たな光をあて、これまでなぜ人類が戦争を避けることができなかったかを徹底的に分析しました。





著者カイヨワについて──バタイユとの関係

『NHK「100分de名著」ブックス ロジェ・カイヨワ 戦争論』では、民族間、宗教間の対立が激化し、最新兵器によるテロや紛争が絶えない現代に浮かび上がる『戦争論』の価値を、西谷修さんと明らかにしていきます。2025年7月から全国の書店とNHK出版ECサイトで開催中の「100分de名著」フェアを記念して、本書より「はじめに」と「第1章」を全文特別公開いたします。（第3回／全7回）第１章──近代的戦争の誕生 より

ロジェ・カイヨワは一九一三年、最初の「世界戦争」になった第一次世界大戦が起こる直前に、フランス北部の町ランスで生まれています。十六歳のときパリに移り、ルイ・ル・グラン校という名門のリセ（高等中学校）に通いました。彼が物心ついたときは、第一次大戦明けの混迷の時代でした。文明の爛熟が謳（うた）われ、繁栄をきわめた果てに、ヨーロッパは内側から破裂し、その内部でお互いを破壊し合ったのです。兵員と市民合わせて、千六百万人以上が亡くなっています。大戦後、シュペングラーは有名な『西洋の没落』（一九一八、二二）を書き、西洋文明の危機を悲観的に診断しました。世の中が不安に包まれ、ささくれ立つような気分が蔓延するなか、文学・芸術の分野ではそれまでの常識に逆らい、あらゆる美的感覚を突き崩すような、シュルレアリスムの運動が起こります。先駆けは、スイスで起こったダダイスムでした。



若きカイヨワはエコール・ノルマル・シュペリウールという超エリート校に進んだ秀才でしたが、ランスの頃から詩に目覚め、パリではシュルレアリスムの運動に惹かれて、ほどなくそこに加わります。地方出身の秀才が、首都の先進的な反抗の運動にのめり込んでいくわけです。シュルレアリスムは詩人のアンドレ・ブルトンを中心とするグループによる芸術運動でしたが、やがてその中でも特に権威や規制にとらわれることを嫌う人びとは、あらゆる規範を取り払えといいながら、自らは理念を掲げて運動を純化しようとするブルトンを批判し、離反していきます。そんな人たちはジョルジュ・バタイユのもとに集まるようになりました。カイヨワもその道を辿ります。



再び戦争の危機が近づいてきた一九三七年、カイヨワはバタイユや詩人・民族学者のミシェル・レリスらと共に「社会学研究会」を創設します。そこでバタイユが中心になって唱導していたのは、合理主義的かつ生産主義的な近代の文明が、ものをつくり蓄積し、社会を発展させているつもりで、結局は戦争という暴力的な消費の中に闇雲に崩れ落ちていく、その愚かしさを人間は自覚し、社会を再定礎しようという主張でした。

あえて簡単にまとめると、このようになります。──有用なもの、つまり役に立つものだけが善いとされ、無用のもの、無益なものは無駄だ、ひいては悪だとされる功利主義的な考えが、じつは人間に自分自身を見誤らせている。人間社会を貫いているのは最終的には無目的な消費であって、生産は結局、蓄積された富をいっそう華々しく消費するためにしか役立っていない。



ところが、有用性を金科玉条とする人間にはそれが理解できない。合理的な人間は消費を非合理として斥（しりぞ）け、身を守り力をつけるつもりで、結局は我れ知らず破滅に引きずり込まれてしまう。じつは人間の生命活動そのものも、太陽のエネルギーを源泉とする、非合理で無目的な消費にほかならない。人間はそれに気づかず、ただ闇雲に生産と蓄積の競争に明け暮れる。しかしその中にも「遊び」や「祭り」が欠かせない。それは生産プロセスの中の消費の露頭なのだ。じつはそのような露頭こそが宗教や社会の根源にあり、人間同士を結びつけている最も肝心なものである……。



彼らはそういう露頭に「聖なるもの」を見ました。バタイユは、それを自覚的に現代に甦らせようとして、共同の秘儀によって社会をつくり直すという、常軌を逸した企てにのめり込んでいきました。カイヨワはそこにも付き合いました。そのことは改めて第３章で触れますが、その企ては実行に移せないままに終わります。そしてまもなく第二次世界大戦という、前回の大戦よりさらに悲惨な「世界戦争」が起こってしまいます。



一九三九年三月、大戦勃発の半年前、カイヨワはそうしたバタイユとの体験に基づいて、当時の社会学・人類学の知見をまとめる形で、『人間と聖なるもの』を出版しました。その序文の中で、カイヨワはバタイユに感謝の意を示し、「聖なるもの」についての研究は、バタイユとの共同によるものであると明記して、どこまでが自分のもので、どこからがバタイユのものかは、もはや区別できないといっています。この本は各方面にインパクトを与え、注目されました。



その年の七月、カイヨワは講演などに招かれ、アルゼンチンのブエノスアイレスに到着します。三か月の滞在予定が、九月の大戦勃発により遅延し、結局一九四五年に戦火が収まる頃、フランスに帰国します。その間、カイヨワはラテン・アメリカの作家たちと交流しながら、南米に浸透するナチズムの影響と闘っていました。



帰国後の一九四八年に出版したのが、『文学の思い上り』という本です。そこでカイヨワは広い意味での文学表現における、戦争をふくめた社会的責任について問います。おそらくその時点で彼は、大西洋の対岸からヨーロッパの戦禍を観察しながら、バタイユの考え方、行動、それらに同調した自らの行動などに対して、頭を冷やして考えたのだと思います。そしてその年、彼はユネスコに迎えられ、思想部会の委員となって、その後も要職を歴任することになります。エコール・ノルマル・シュぺリウールを出た知的エリートですから、なろうと思えば大学の教授にもなれたはずですが、カイヨワは大学ではなく国際機関に身を置いて、在野の著作家として仕事をする道を選びました。



ユネスコは戦争の反省のもとに設立されました。戦火で焼かれた国々でも、植民地だった国々でも、人びとを教育することで社会を豊かにし、ひいては世界の平和の支えにすることがミッションですから、カイヨワはそのような世界認識、人間認識の中で、『戦争論』を書いたと考えられます。



戦後のフランスでは、サルトルが哲学者メルロー＝ポンティと「レ・タン・モデルヌ」という総合誌を創刊し、バタイユは「クリティーク」という書評誌を始めますが、カイヨワもまたユネスコの支援で「ディオゲネス」という国際的な学術雑誌を始めます。この時代には、さまざまな人たちがそれまでの考え方を根底から問い直し、新しい思考の地平を開いて、それを共有し広めていくことを目ざした、知的な活動が活発に展開されました。



「聖なるもの」や「遊び」や「賭け」、「祭り」、さらに「性」、「夢」といった非合理なものを見直す観点から、人間と社会を再検討したのは一人カイヨワだけではなく、二十世紀前半の知識世界に特徴的な傾向でもあります。バタイユはもちろん、フロイトの精神分析も、『ホモ・ルーデンス』（一九三八）などで知られるヨハン・ホイジンハの歴史学も、そのような傾向を代表する試みであり、さらにいうなら、「未開社会」を研究した二十世紀の人類学は初めからそのような傾向を持っていたともいえます。人類学はやがて人間の象徴作用や社会構造の考察にも広がっていきますが、カイヨワもまた学問領域を超えて人間のあり方を考察した、大学外の人類学者だといえるでしょう。『遊びと人間』（一九五八）という本が特に有名ですが、その著作のテーマは詩や物語から、鉱物学、生物学、美学まで、ジャンルを超えて多岐にわたります。



ところで、バタイユは戦争もまた人間にとって「聖なるもの」の体験と同等だと考えていました。カイヨワも執筆に加わっていた「アセファル」という雑誌の最後の号に、バタイユは「私自身が戦争だ」と書きました。人間の意識が限界で破綻するように、いま起こっている世界の大混乱は「脱自」の境地にある自分自身のあり方とじかにつながっているというのです。その思索を突き詰めまとめたのが『内的体験』という本です。カイヨワの『戦争論』はそんなバタイユの思索にも多くを負っているはずなのですが、戦後に書かれたこの本には、なぜかバタイユの「バ」の字も出てきません。おそらくそこには、カイヨワのバタイユに対する複雑な思いが反映しているのだろうと思われます。

著者

西谷修（にしたに・おさむ）

195 0年愛知県生まれ。東京大学法学部卒業、東京都立大学フランス文学科修士課程修了。哲学者。明治学院大学教授、東京外国語大学大学院教授、立教大学大学院特任教授を歴任、東京外国語大学名誉教授。フランス文学・思想の研究をベースに、世界史や戦争、メディア、人間の生死などの問題を広く論じる。著書に『不死のワンダーランド』（青土社）、『戦争論』（講談社学術文庫）、『夜の鼓動にふれる── 戦争論講義』（ちくま学芸文庫）、『世界史の臨界』（岩波書店）、『戦争とは何だろうか』（ちくまプリマー新書）、『私たちはどんな世界を生きているか』（講談社現代新書）などが、訳書にジョルジュ・バタイユ『非-知──閉じざる思考』（平凡社ライブラリー）、エマニュエル・レヴィナス『実存から実存者へ』（ちくま学芸文庫）、エティエンヌ・ド・ラ・ボエシ『自発的隷従論』（監修、ちくま学芸文庫）などがある。

※刊行時の情報です。

■『NHK「100分de名著」ブックス ロジェ・カイヨワ 戦争論 文明という果てしない暴力』より抜粋

■脚注、図版、写真、ルビなどは、記事から割愛している場合があります。

※本書は、「NHK100分de名著」において、2019年8月に放送された「ロジェ・カイヨワ 戦争論」のテキストを底本として加筆・修正し、新たにブックス特別章「文明的戦争からサバイバーの共生世界へ──西洋的原理からの脱却」、読書案内などを収載したものです。

※本書における『戦争論』からの引用部分については、秋枝茂夫訳（法政大学出版局）によります。