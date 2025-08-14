2　戦争の見てはいけない部分を正視すること──西谷修さんと読む、カイヨワ『戦争論』【NHK100分de名著ブックス一挙公開】

西谷修さんによるカイヨワ『戦争論』読み解き #2

ひとはなぜ戦争をするのか? 戦闘と殺戮の「本質」を解き明かす――。



『遊びと人間』で知られる哲学者・社会学者ロジェ・カイヨワ(1913-1978)が1950~60年代の冷戦時代に綴った『戦争論』。彼は本書で、戦争の歴史に新たな光をあて、これまでなぜ人類が戦争を避けることができなかったかを徹底的に分析しました。





戦争の女神ベローナ

『NHK「100分de名著」ブックス ロジェ・カイヨワ 戦争論』では、民族間、宗教間の対立が激化し、最新兵器によるテロや紛争が絶えない現代に浮かび上がる『戦争論』の価値を、西谷修さんと明らかにしていきます。2025年7月から全国の書店とNHK出版ECサイトで開催中の「100分de名著」フェアを記念して、本書より「はじめに」と「第1章」を全文特別公開いたします。（第2回／全7回）第１章──近代的戦争の誕生 より

本書でとりあげる本の原題は、『ベローナ、あるいは戦争への傾き』（Bellone ou la pente de la guerre）といいます。フランス語では「ベローヌ」ですが、ローマ神話の戦争の女神「ベローナ」の名が、メインのタイトルになっています。邦訳書では『戦争論──われわれの内にひそむ女神ベローナ』（秋枝茂夫訳、法政大学出版局、一九七四）と、サブタイトルにその名が入れられていますが、西洋ではよく知られたこの女神の名は、日本ではあまり馴染みがないからでしょう。



ローマ神話で戦争の神といえば、日本でも「軍神」として知られる、マルス（「マーチ」＝三月や「マーズ」＝火星の語源）が有名です。ベローナは、マルスの妻とも妹ともされる、もう一人の戦神です。マルスが勇猛さや武勲など、戦争の表の面を体現しているとするなら、ベローナはその裏で血や肉が飛び散り、殺し合う戦いの凄惨さを担っています。つまり、生身の戦いのリアルで残酷な側面、憎悪や汚辱といった本能的な姿を喚起する神なのです。



こういうと、フェミニストの方たちは眉をひそめるかもしれませんが、ここには、男性に形式や名誉を、女性に自然的な汚辱を象徴させるという、神話の時代のジェンダー・バイアス（社会的・文化的な性的偏見）が反映されているともいえます。これは洋の東西を問わず、古代社会やいわゆる未開社会にはしばしば見られるバイアスです。日本のイザナギ・イザナミを思い起こしてもよいでしょう。イザナミは黄泉の穢れに通じています。

著者のカイヨワが、マルスではなくあえてベローナに戦争を象徴させたのは、とても意味深いことだと思います。何の説明もありませんが、戦争の見てはいけない部分を正視することの比喩になっています。マルスだけならば、近代合理主義にそのままつながっていきますが、マルスとベローナが合体することで、合理的なものと非合理なものとが渾然一体となります。それは人間に恐怖と魅惑を同時にかき立てる事象としての「聖なるもの」と重なり、無秩序のカオスに直面した、人間自身の体験を象徴するものともなります。



「はじめに」で少し触れましたが、カイヨワは若い頃に、ジョルジュ・バタイユという作家・思想家に大きな影響を受けています。戦争をベローナに象徴させるところに、人間の「呪われた部分」にこそ目を向けたバタイユの影響が表れているとわたしは考えます。そこで、この本の詳しい内容に入っていく前に、著者であるカイヨワとはどのような人物なのか、バタイユとの関係をふくめて簡単に見ておきましょう。

著者

西谷修（にしたに・おさむ）

195 0年愛知県生まれ。東京大学法学部卒業、東京都立大学フランス文学科修士課程修了。哲学者。明治学院大学教授、東京外国語大学大学院教授、立教大学大学院特任教授を歴任、東京外国語大学名誉教授。フランス文学・思想の研究をベースに、世界史や戦争、メディア、人間の生死などの問題を広く論じる。著書に『不死のワンダーランド』（青土社）、『戦争論』（講談社学術文庫）、『夜の鼓動にふれる── 戦争論講義』（ちくま学芸文庫）、『世界史の臨界』（岩波書店）、『戦争とは何だろうか』（ちくまプリマー新書）、『私たちはどんな世界を生きているか』（講談社現代新書）などが、訳書にジョルジュ・バタイユ『非-知──閉じざる思考』（平凡社ライブラリー）、エマニュエル・レヴィナス『実存から実存者へ』（ちくま学芸文庫）、エティエンヌ・ド・ラ・ボエシ『自発的隷従論』（監修、ちくま学芸文庫）などがある。

