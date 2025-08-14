「潰れた飲食店の後釜が買取店ばかり」…街中で「中古買取店」が急増している「社会的な理由」

最近、街を歩いていると「買取店」をよく見かけるようになった。駅前だけでなく商店街の空き店舗やショッピングモールにもあり、以前よりずっと身近な存在になっている。取り扱う品物もブランド品や貴金属だけではない。古着やおもちゃ、さらには使いかけのコスメまで幅広く、思わず「そんなものまで？」と驚くこともある。

かつては一部の人だけが利用していたサービスが、今では誰にとっても気軽な選択肢となりつつあるのだ。では、なぜここまで買取店が増えたのか。本稿では、買取需要やリユース市場の拡大、そしてビジネス自体の魅力の高さといった観点から、その背景をひも解いていく。

化粧品や健康食品、サプリメントまで…多様化する買取商品

●そもそも「買取ビジネス」とは

買取ビジネスとは、「顧客から品物を買い取り、それを買取額よりも高く販売して利益を得る」という商売である。仕入れ対象は「一般消費者の持つ中古品」であり、そこが新品の商品を仕入れて販売する一般的な小売業と大きく異なる点だ。

買取ビジネスの仕組みはシンプルだが、顧客が買取金額に不満があれば品物を売ってくれないし、もちろん、買い取った金額よりも高く売れなければ損をしてしまう。顧客が納得する金額で品物を売ってもらい、買取価格よりも高く売れる販売先を確保することで、このビジネスは成立する。

また、買取ビジネスは大まかに、「査定→買取→再販」という流れで行われる。再販先は店頭やネットオークション、ECサイト、他の業者などさまざまだ。扱う商品はブランド品や家電、貴金属、古着、家具、書籍、ホビー用品、お酒など、生活のあらゆる品が対象となっている。近年では扱う商品の多様化がより進み、使いかけ化粧品や健康食品、サプリメントなどを買い取る業者もある。

「買い取ってもらえない物はない」とまでは言えないが、「さすがに捨てるしかないだろう」と思っていた家庭の不要品が、実は、立派な買取対象商品であるケースも少なくない。

なお、買取店の中には、基本的に店頭販売を行わず、買取業務をメインに行う「買取専門店」もある。買い取った商品はECサイトや業者、古物市場、フランチャイズに加盟している場合は本部などに売却し利益を得る。

●買取方法は主に「店舗」「出張」「宅配」の3種類

買取ビジネスの買取方法には、主に「店舗買取」「出張買取」「宅配買取」の3種類がある。それぞれ以下のような流れで査定や買取を行う。

・店舗買取：顧客に売りたい品物を店舗に持ち込んでもらい、査定して買い取る最も古くからある方法

・出張買取：買取業者のスタッフが顧客の家を訪問し、中古品を査定して買い取る方法

・宅配買取：顧客に売りたい品物を送ってもらい、届いた中古品を買取業者が査定して買い取る方法

このうち、最近特に伸びている買取方法は、「出張買取」と「宅配買取」だ。自宅にいながら手軽に査定や買取を依頼できるため、利便性が高く利用者が増えている。

リユース市場は2023年に初の3兆円台に到達

街中に買取店が増えている実感はあるが、近年のリユース市場はどのような傾向にあるのか。「リユース経済新聞」によると、リユース市場の規模は、集計を開始した2009年から2023年まで14年連続で拡大を続けているという。また、2023年には前年比7.8%増の3兆1,227億円と、初めて3兆円台に達した。

2025年の市場予測は3.2兆円から3.5兆円規模で、2030年には4兆円に達するという見通しも複数の調査で示されている。

では、買取店の数はどのように変化しているのか。国内の買取店の店舗数（リユース企業のチェーン店舗数）は近年増加傾向にあり、2023年は前年比3.7%増の1万8,799店となっている（「2024年 リユース経済新聞」より）。

主要チェーンの動向としては、ゲオホールディングスが2,108店舗で首位を独走。2位のいーふらん（おたからや）が1,190店舗、3位のハードオフコーポレーションや5位のエンパワー（買取大吉）も2024年にはそれぞれ1,000店舗超を達成するなど、1,000店舗規模のチェーンが複数存在している。

店舗数の増加にはフランチャイズ展開が大きく寄与し、特に大手チェーンは全国展開を強化していることから、今後も買取店の増加が見込まれる。

「一人ビジネス」としての魅力も高い買取業

買取業は、ビジネスとしての利点も多い。中でも、比較的低リスクで参入できる点は、起業や新規事業として検討しやすい理由の一つである。以下に、買取ビジネスならではの主な強みを示す。

●運営コストが低く抑えられる

買取ビジネスの大きな強みの一つは、運営コストが低く抑えられる点だ。店舗買取なら店舗を構える必要があるが、買取専門店であれば7坪程度の広さで開業できる。買い取った商品はすぐに再販先に売却できるため、在庫を抱えることもない。必要なのは、顧客が持ち込んだ品物を査定するスペースと、買い取った商品を一時的に保管しておくスペースくらいだ。

また、飲食店など他の業種と比べても光熱費等を抑えられるし、一人で開業すれば人件費もかからない。さらに、実店舗を構えず出張買取や宅配買取を中心にすれば、家賃や内装といった初期投資を大幅に削減することが可能だ。

●一人でも開業できる

一人で十分開業できる点も強みだ。買取ビジネスは、商品の査定から買取、販売までの工程がシンプルで、多くの人手を必要としないためである。特に、チケットや金券、ブランド品、時計などの軽量な商品を扱う場合は体力的な負担も少なく、女性や高齢者でも始めやすい。

個人で開業する場合は買取のノウハウや集客、広告など経営全般を一人で行うため事前の知識習得が欠かせないが、フランチャイズに加盟すれば運営支援や研修が受けられ、未経験でも安心だ。小規模で効率的に運営できる買取店は、一人経営に非常に適していると言える。

●不景気の影響を受けにくい

買取ビジネスは、不景気の影響を受けにくい業種である。景気が低迷すると消費者は出費を抑える一方で、不要品を売って現金化しようとする動きが強まる。そのため、売却ニーズが高まり、安定した仕入れが可能になるのだ。

また、リユース品の需要も高まるため、販売面でも安定が見込める。実際、コロナ禍においても多くの買取店が業績を伸ばした実績がある。経済情勢にビジネスが左右されにくい点は大きな強みだ。

●在庫リスクを抑えられる

買い取った品物を店内で再販するリユース店では、売れ残りによる在庫リスクが避けられない。一方、中古品を専門業者などに販売する買取専門店なら、このリスクを回避できる。結果として、売れない品物で陳列スペースが圧迫されたり、資金回収が遅れたりする心配もない。

さらに、買取専門店は店頭に商品を置かないため、万引き被害の防止にもつながる。万引き対策には本来、設備投資が必要だが、その費用をかけずに運営できることも大きな強みである。

