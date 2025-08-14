◆プロ・アマ交流戦 巨人３軍４―１上武大（１３日・ジャイアンツ球場）

巨人の浅野翔吾外野手（２０）が１３日、右尺骨茎状（けいじょう）突起不全骨折から復帰後２戦連続の長打をマークした。３軍の上武大戦（Ｇ球場）に「１番・ＤＨ」で先発。初回先頭で１４２キロの直球を捉えて左中間フェンス最上部を直撃する二塁打を放ち、「しっかりとバットも振れていますし、左中間のいいところに打球が飛んでいる。いい感じかな」とうなずいた。

第２打席以降は四球、四球、左飛で２打数１安打。駒田３軍監督は「浅野はいいね。どこの軍に行っても打てますよ」と状態の良さに太鼓判を押した。また、外角のスライダーに泳がされながら芯で捉えた左飛について「あれはいいんです。あれを（重心を捕手側に）残して打とうとすると、三振か内野ゴロにしかならない。非常にいい状態」と打席の内容も評価した。

実戦復帰した１２日の日大戦（Ｇ球場）では、５回の第３打席で左越え２ラン。試合後は自室で映像を見直し、「打ち方も部屋の中で確認した」と周到な準備が結果を生んでいる。「２軍、１軍に行けばプロレベルの球になるので、変化球、直球にどれだけついていけるかはまだ分からない。そこが一番の課題」。テーマを明確に持って状態を上げていく。（小島 和之）