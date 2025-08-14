◆報知新聞社主催◇第１９回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ ▽２回戦 旭川大雪ボーイズ８−０仙台太白リトルシニア（１３日・大田スタジアム）

９年ぶり３度目の出場の旭川大雪ボーイズが仙台太白リトルシニアに８―０で大勝し、初のベスト８進出を決めた。先発の２年生右腕・神元朔は５回１安打無失点の好投。打線も隙のない攻撃で８得点を挙げた。１４日の準々決勝は４強入りを懸け、兵庫伊丹ヤングと対戦する。

“秘密兵器”が最高の舞台でベールを脱いだ。１７６センチの体格から繰り出す直球が武器の神元はこの日、自己最速を１キロ上回る１３４キロを計測。５回で降板するまで打者１８人に１安打無失点と相手打線を抑え込んだ。８得点を奪った打線もかみ合い、初の８強入りを決めた。

殊勲の右腕は「１、２点取られても先輩たちがすぐに取り返してくれると思っていた」と涼しげに語った。西大條敏志監督（５８）は「本番になったら強いタイプ。今日は神元に尽きる」とうなった。

投手陣では樽井新太、前田健成の３年生ダブルエースに次ぐ３番手。神元は「ファーストストライクを意識した。今日は（捕手の）市川（大心）さんが出すミットに投げただけ」とあくまで謙虚だ。今月上旬に大阪での全国大会後、初球をストライクゾーンに投げ込めるよう特訓。カウントを調えられたことが好投につながった。市川は「今日は神元に助けられた。誰よりも努力しているのは知っている」と信頼を寄せる。

チームの目標は４強。それでも神元は「次の試合も勝って、東京ドームの決勝で投げてみたい」とさらに先の夢を見据えた。

〇…旭川大雪は大会の特別規定を使い、指名打者（ＤＨ）制を採用した。４番の前田が指名打者で出場し、先発投手の神元は打席に立たなかった。神元が５回で降板すると、ＤＨを解除し、前田が２番手でマウンドに立った。西大條監督は「前田をリリーフさせることを決めていたのでＤＨを使ってみた」と意図を説明。ＤＨ制を初めて経験した前田は「守備の間に投手の準備に集中できたので結構良かった」と感想を明かした。