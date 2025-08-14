選挙に勝てる人でなければ

参院選での敗北後、石破茂首相（自民党総裁）は続投の意向を表明。これに対して「石破おろし」がくすぶり、8日に開催された自民党両院議員総会では「総裁選の前倒し」がテーマとなった。前倒しの是非については総裁選管理委員会での検討に委ねられることになったが、仮に総裁選となった場合、新総裁はどんな戦略をもって政局に臨むのだろうか。

【写真を見る】麻生氏の意中の人とは…ミシュラン3つ星・超高級鮨店での濃密“デート”

そもそもいつ総裁選が開かれるか、誰が新総裁（新首相）になるかで色んな想定は可能だが、最も可能性が高そうな秋の臨時国会を石破首相ではない自民党新総裁（新首相）で臨むという前提でシミュレートしてみよう。

石破茂首相

「衆院選、都議選、そして参院選と選挙に負け続けた石破氏に降りてもらうわけですから、当然新総裁は選挙に勝てる“顔”でなければなりません」

と、政治部デスク。

連立拡大を目指すなら

「総裁選の討論会などで候補者は連立の拡大について必ず聞かれると思います。新体制になった維新とどう向き合うかは1つのテーマでしょう」（同）

藤田文武前幹事長が新たに共同代表に就任し、幹事長に中司宏選挙対策本部長代理が就き、国会対策委員長に遠藤敬前国対委員長が再登板することになった。

「前原誠司氏が共同代表を辞任し、その前に代表だった馬場伸幸氏時代の執行部が復権した格好です。維新は全国政党を標榜していますが大阪以外ではなかなか勝てない政党になっていて、おそらく今後もその状況を変えるのは難しいでしょう。今後の方向性をめぐってゴタゴタも抱えています。大阪で勝てない自公からすれば“大阪を捨てる”という決断をできるなら連立の拡大相手として維新は最もスムーズでしょう。維新が望んでいるとされる“副首都制度”の導入にも乗ることになるでしょうが」（同）

今年か来年の早い段階の解散は

もう1つポイントになるのは、今年か来年の早い段階で新首相が解散に打って出るかという点だ。

「興味深い調査がありまして、“今年か来年の早い時期に解散総選挙をすると国民民主と参政党の勢力が拡大する”という内容です。両党は今の勢いをある程度持続できるということなのかもしれません。去年の都知事選で石丸伸二氏が2位となり、“石丸新党”は政界の台風の目となるといった報じられ方が少なからずありましたが、1年足らずで失速しました。参政党も時間の経過とともに勢いを失うのではないかとの見方もありますが、来たる衆院選で全選挙区に候補者を擁立できるほど準備が整っているとも聞きました。新首相が解散を躊躇するとしたらこういった点になるかもしれません」（同）

一方で、情勢調査の結果が悪くないなら解散をためらうべきではないとの見方も当然あるようだ。

非自民のくくりで

「国民民主と参政党が躍進するにしても野党間で票を食い合うことにもつながるのであれば、小選挙区だと致命的ですから、自民を中心とする与党の勝利が現実味を帯びてきます。非自民というくくりで集まりたいところだけれど選挙協力は中途半端という状況を狙うなら“なるべく早く”解散するのが得策ということになりますね」（同）

衆参で与党は過半数割れしているのが現状で、仮に衆院で過半数を奪還したところで「ねじれ」は6年続くのではとの指摘もあるが……。

「確かに参院は3年ごとに半数が改選されるので劣勢を挽回するのに6年かかるという言い方はあります。が、衆院で勝てれば参院は寝返る勢力もいて選挙を経ることなく過半数やそれ以上に勢力を拡大することも可能だとの見方もあります。現状は与党にとって絶望的な状況のように映りますが、展開次第ではわかりませんよ」（同）

一気に挽回も可能で、野党もうかうかできないということのようだが、いずれにせよ新首相の最初の大仕事になりそうだ。

デイリー新潮編集部