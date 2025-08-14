2000年代中盤、「意識高い系」という言葉がしきりとメディアを賑わした。就職活動の学生を表すことが多かったが、今思うと実に陰湿かつ「出る杭は打たれる」を体現するとんでもない言葉だった。たとえば、このような学生が「意識高い系」として揶揄の対象になっていた。【中川淳一郎／ネットニュース編集者】

【写真】泥臭い努力もしているはずなのに……その実力は“天賦の才”だと絶賛されがちな大谷翔平選手

「意識低い系」の発想

・サークルの部長やゼミの幹事長をしていた

・在学中から様々な社会人と会い、研鑽を積んだ

・インターンをした

・バックパッカーとして世界の様々な場所を回った

・ビジネスデザインコンテストに参加した

・ボランティアをした

・様々なイベントを企画し、多数の参加者を楽しませた

これらを見ると、なぜ揶揄されなくてはいけないのかが分からない。ただ単に「色々な興味を持って多方面に首を突っ込んで頑張った人間」でしかないのでは。一方、以下のような学生は揶揄されなかったのだ。

「意識高い系」は揶揄の対象だった

・サークルに入らず自分の趣味に没頭

・友人は不要で自分の心地よいことだけをやった

・サークルに入っていても平部員として存在

・基本的に授業には出るが、その後大学内の人間関係はどうでもよく、バイトに明け暮れた

この手の学生は特に高く評価されるわけではなかったが、揶揄はされなかった。そして、いわゆる「意識高い系」は「冷笑」の対象となった。定番の言葉は「色々やっているとは思うけど、所詮学生ができることなんて、社会人ができることとはレベルが違うんだよ。その程度の経験をよくもアピールできるね（笑）」ということである。

こうした時代を経て、日本は「失われた30年」に絶賛突入し、「給料上がらないからね〜」「消費税を下げて欲しいよね〜」程度しか一般庶民はもはや言うことがなくなった。自分から人生を切り拓くのではなく、お上が制度を変えて、少しでも自分にとって有利にしてくれることを期待する家畜的マインドに陥ったのである。

これは、「意識高い系」とは逆の「意識低い系」の発想だ。元々日本では松岡修造的アツい人物を冷めた目で見る傾向は強かった。それが「意識高い系」への揶揄で決定的になった。

完全に「ニヒリズム」

プロスポーツを見ても、努力の選手よりも、天賦の才の選手を絶賛するようになっている。大谷翔平だ。「二刀流」で今や世界一の野球選手になったが、その実績を天賦の才に求め、泥臭い努力をないがしろにしているのである。実際、大谷は相当努力しているだろう。

だが、「元々才能ある人に凡人は勝てないんだよねー」というメンタリティがすっかり日本には蔓延してしまった。それは、「意識高い系」を散々叩いた2000年代中盤〜2010年代前半のあの空気感が一部もたらしたのではなかろうか。

これは完全にニヒリズムである。絶大なる才能の前に努力は太刀打ちできない――。この事実を突きつけられることは確かにあるだろう。だからと言って、様々な場所に顔を出し、なんとか人脈を広げ、バカにされながらも仕事を進行するチャレンジャーを「意識高い系（笑）」と揶揄した今から10〜15年ほど前の空気感はいかがなものか。

ネット用語には「量産型女子」や「量産型大学生」というものがある。これは、そのグループの人間がいずれも同じような服を着て、同じような髪形・メイクをしている様を嘆くもの。女性は茶髪のロン毛で花柄のワンピースを着ている。男性はダンガリのシャツをチノパンにin！ といったものだ。

だが、こうしたレッテル貼りをするオッサン・オバサンが結局は「量産型〇〇」を生み出したのだ。何しろ目立ったら「意識高い系（笑）」などと嘲笑したのだから。自らが個性と「出る杭」を否定しておいて、いざそこに従うと「最近の若者は個性がない、ウホン！」などとやるのは身勝手すぎやしないか。

中川淳一郎（なかがわ・じゅんいちろう）

1973（昭和48）年東京都生まれ、佐賀県唐津市在住のネットニュース編集者。博報堂で企業のPR業務に携わり、2001年に退社。雑誌のライター、「TVブロス」編集者等を経て現在に至る。著書に『ウェブはバカと暇人のもの』『ネットのバカ』『ウェブでメシを食うということ』『よくも言ってくれたよな』。最新刊は『過剰反応な人たち』（新潮新書）。

