トランプ政権を支える“ニューライト”（新しい右派）は、従来の共和党政権を支えた保守層とは明確な違いがあるという。この記事の前編では、神戸大学大学院国際文化学研究科教授の井上弘貴氏による、白人至上主義的かつ男性中心主義的な「オルトライト」や、イスラエルのシオニズムにも通ずる「ナトコン」について解説してきた。8月10日放送のNHKスペシャルではイーロン・マスクらが描くアメリカ改革の深層が特集され話題となったが、後編ではAI市場の爆発的成長に呼応するかのように勢力を拡大するイーロン・マスクら「テック右派」の本質に迫る――。

※この記事は新潮社のYouTubeチャンネル「イノベーション読書」より＜オルトライト、ナトコン、テック右派、極右……トランプを生んだアメリカの「シン・保守」入門 神戸大・井上弘貴教授に聞く＞の内容の一部を編集したものです。

従来の保守の枠組みを超えた存在である「テック右派」とは

テック右派の代表格・ピーター・ティール氏の頭の中

急成長中の防衛関連銘柄「パランティア・テクノロジーズ」をご存じだろうか。ビッグデータ解析やAI技術を用いたデータ分析を軸に、防衛や医療、金融などの業界から次々と大型案件を受注。株価は過去1年で6倍以上の上昇を見せている。

このパランティアの創業者であるピーター・ティールこそ、アメリカの“ニューライト”（新しい右派）の中で勢力を増す「テック右派」と呼ばれるグループの中心的人物だ。

「ピーター・ティールの思想は独特なキリスト教信仰に包まれています」

そう解説するのは、神戸大学大学院国際文化学研究科教授の井上弘貴氏だ。

井上氏はティール氏の特殊な宗教観は一言では説明が難しいと言うが、ティール氏の人気著作『ZERO to ONE』はその思想を理解する上で1つのヒントになりそうだ。

「書籍の中に書かれているように、ティール氏はゼロからイチを創ることにこだわる人であり、そのクリエイティビティを“神の御業”として発現させるための条件が、“自由”であると考えています」（井上氏）

テクノロジーと神、一見すると結びつきそうにない両者だが、井上氏は「アメリカの歴史を紐解くと、両者が二律相反するものでないことが分かる」と指摘する。

絵画「アメリカンプログレス」が示唆するテクノロジーと神の関係値

「19世紀、アメリカの第5代大統領であるジェイムズ・モンローの『モンロー宣言』以降、（西半球の南北）アメリカは“ヨーロッパの事象には関わらないのでヨーロッパも我々に関わってくれるな”という、いわゆる『モンロー主義』を採るようになります」（井上氏）

代わりにアメリカがやったことが、「フロンティア精神」と表現される西へ西への領土拡張だ。

「当時、アメリカ人たちはその開拓事業を“マニフェストデスティニー”（大いなる天命）とみなしていました。「アメリカンプログレス」という有名な絵画があり、アメリカを擬人化した女神が人々をこの西へ西へと導いている内容なのですが、面白い特徴があります。その女神は手に2つのモノを持っているのですが、左手には本を、右手には電線を持っているのです」（同）

電線を携えた女神が人々を導き、開拓された土地には電信が通り、鉄道が引かれていく。そうしたイメージを元に描かれた絵ということだ。

「女神に導かれ、馬車や徒歩で西へ西へと移動する農夫たち。そうしてアメリカの領土が拡大されるにつれ、西側に追いやられていくのが野生動物やネイティブアメリカンたちでした。ともあれ、アメリカにおいてはフロンティアを拡大していく使命感の手段として、『宗教』と『テクノロジー』が密接に結びついているということです」（同）

女神が右手に携えていた電線が、今で言えばインターネットをはじめとする情報技術だということだろうか。

同性愛者なのに共和党を支持？

興味深いのは、ティール氏は同性愛者であることを公表していることだ。従来、そうした多様性の守護者はリベラルであり民主党であったはずだが、なぜティール氏は共和党によりシンパシーを感じるのだろうか。

「テック右派に限らず、ニューライトにおいては、必ずしも自分自身のアイデンティティと、政党や政治集団の掲げる理想とが密接に繋がってるわけでもないという事情があります。ティール氏のようなマイノリティ側のアイデンティティを持つ人が、むしろ『アイデンティティポリティクス』と呼ばれる、アイデンティティを拠り所に社会を変えていくという在り方に反対の立場を取ることもあり得るということです」（井上氏）

ニューライト台頭の背景には、極右の人びとが「大いなる置き換え」と呼ぶアメリカの人口動態も関係があるという。

「アメリカにおいて遠くない将来、白人の人たちが相対的にマイノリティになる時代がやってくることは、人口推計上でもう明らかなところです。そうした状況に大きな危機感を覚えている人たちがいます。今アメリカで極右主義が台頭しているのは、決して偶然ではなく、白人の人たちが“マイノリティになってしまうかもしれない”という恐怖が関係していると思います」

そうした状況を何よりも受け入れがたいと感じる人たちにとっては、性的志向など別のマイノリティ要素はニューライト連帯の妨げにならない、ということだろうか。

「右派なのに進歩的」を体現するイーロン・マスクという存在

ニューライトの様々な潮流の中でも、特に「テック右派」の考える思想は、従来の保守の枠組みを完全に超え、アメリカ社会の「右派vs左派」という1つの対立図式それ自体を根本的に変えてしまう可能性がある、と井上氏は指摘する。

「20世紀の半ば以降から今日において、基本的には“右は保守的”であり、“左は進歩的”という捉え方が一般的だったと思います。しかし、“右派と進歩”、“保守と進歩”という新しい図式によって、世の中が大きく転換する。そういう時期に来ているのかもしれないと思うわけです」（井上氏）

「右派と進歩」、「保守と進歩」をまさにそのまま体現しているのがイーロン・マスクという存在だ。

「イーロン・マスクが体現しているのは、非常に保守的な価値観を自分のものとしつつ、一方では火星まで行こうという進歩的な思想も持ち合わせているということです。テクノロジーの無限の進歩に自らを委ねていこうという考えのもと、保守的な価値観と進歩的な思想が矛盾なく彼の中で繋がり、併存しているのです」（同）

ニューライト諸派の動きは、それぞれに様々なムーブメントと繋がっているが、中でも「テック右派」はニューライト全体をリードしていこうという力強さという点において、注目に値すると井上氏は話すのである――。

この記事の前編では同じく、アメリカのニューライトのうち「オルトライト」と呼ばれる白人至上主義的な考えを持つ人々や、イスラエルのシオニズムにも通ずる「ナトコン」と呼ばれるグループについて、神戸大学大学院国際文化学研究科教授の井上弘貴氏の解説をお届けしている。トランプを生んだ「新右翼」とはいったい――。

井上弘貴（いのうえ・ひろたか）

1973年、東京都生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程満期退学。博士（政治学）。早稲田大学政治経済学術院助教、テネシー大学歴史学部訪問研究員などを経て、神戸大学大学院国際文化学研究科教授。専門は政治理論、公共政策論、アメリカ政治思想史。著書に『アメリカの新右翼─トランプを生み出した思想家たち─』（新潮社）、『ジョン・デューイとアメリカの責任』（木鐸社）、『アメリカ保守主義の思想史』（青土社）、訳書に『市民的不服従』（共訳、人文書院）など。

