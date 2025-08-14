ロイター通信と調査会社のイプソスが7月末に実施した世論調査によれば、トランプ米大統領の支持率は40％に低下し、2期目としては最低水準に落ち込んだ。注目は支持政党別の支持率で、共和党支持者の支持率が83％なのに対し、民主党支持者ではわずか3％と、トランプ大統領を巡るアメリカ社会の“分断”を鮮明に映し出す結果となっている。ただ、アメリカ政治思想史に詳しい神戸大学大学院国際文化学研究科教授の井上弘貴氏は、「第2次トランプ政権の支持基盤となっている保守層は、かつての共和党政権を支えた層とは明らかな違いがある」と指摘する。

＊＊＊

【写真を見る】白人至上主義的な政治グループ「オルトライト」を率いるスペンサー氏

※この記事は新潮社のYouTubeチャンネル「イノベーション読書」より＜オルトライト、ナトコン、テック右派、極右……トランプを生んだアメリカの「シン・保守」入門 神戸大・井上弘貴教授に聞く＞の内容の一部を編集したものです。

トランプ政権の支持基盤は、かつて共和党政権を支えた「保守層」とは明らかな違いが

アメリカ保守層内部で起きていた3つの「変革の波」

アメリカの保守層の“主流派”に対し、新たに台頭する保守層を“ニューライト”（新しい右派）と呼ぶ。アメリカ政治思想史に詳しい神戸大学大学院国際文化学研究科教授の井上弘貴氏は、この“ニューライト”を3つの段階に分けて捉えることができるという。

「第1のニューライトは、1950年代から1960年代にかけて生まれました。ローズベルト大統領のニューディール政策への反対から始まり、リベラルな大きな国家への対抗軸として定義された保守主義です」（井上氏）

それに次いで現れる「第2のニューライト」は、より文化的な色合いを濃くする。

「第2のニューライトは、1960年代から1970年代の社会変動、特に公民権運動やフェミニズム、反戦運動、カウンターカルチャーといったリベラルな価値観の拡大に対する反動として生まれた保守主義です」（同）

都市のエリート層に対抗する形で、地方や白人中間層を基盤とする草の根保守運動が力を持ち、「伝統的家族観」や「道徳秩序の回復」を訴えるとともに、宗教心の衰退や人工妊娠中絶への反対を強く掲げたことは、記憶に新しい。

では、トランプ政権下で注目される「第3のニューライト」とは――？

「2017年からの第1次トランプ政権、その後のバイデン政権、そして現在の第2次トランプ政権において力を増した第3のニューライトは、従来の保守主義とは一線を画すものです。これまでのアメリカの本質とも言える、自由と民主主義の理念が融合したリベラル・デモクラシーそのものを批判し、国家や宗教、そしてテクノロジーを新たな価値軸として据え直す思想として広がりを見せています」（同）

白人至上主義的かつ男性中心主義的な「オルトライト」

複雑なのは、この「第3のニューライト」と呼ばれる新たな保守層が「オルトライト」や「ナトコン」、「テック右派」に代表されるいくつものグループに細分化されることだ。

どれも日本人には馴染みの薄い単語だが、どのような思想を標榜しているのだろうか。

「オルトライトは、白人至上主義的かつ、男性中心主義的な傾向を持つグループで、差別的な側面が色濃い人たちとも言い換えられます。これまでこうしたグループは右派の中でも“異端”として脇に追いやられてきたのですが、ネット社会の発展とともに勢力を拡大することになります」（井上氏）

90年代から始まったインターネットの普及が、2000年代にさらに加速し、個人がネット空間に繋がることが当たり前になった。さらに2010年代にはSNSとスマホが登場し、これまで“表の場”では語れなかった差別的な話題が、堂々とやり取りされるようになった。

「カジュアルに差別的な事柄が共有できる環境が整った中で、白人至上主義的なメンタリティを持った人たちがネットを中心に緩やかな思想運動を生み出していった。その総合的な集合体がオルトライトというわけです」（同）

ただ、当時のオルトライトの行動範囲は匿名のネット空間に限られていたため、影響力は限定的だった。そうした状況を変えたきっかけのひとつが2006年に起きた「デューク大学ラクロス部事件」の虚偽証言だという。

「アメリカ南部の名門大学・デューク大学で起きた事件です。大学のラクロス部の男子学生たちが、他大学の黒人の女子学生をストリッパーとして雇用したのですが、その女子生徒がレイプされたと告発したことで3人の逮捕者が出ました。ところがのちにその告発が虚偽であったことが判明し、教職員をはじめそれまで男子学生を非難していた人々が一転して批判の矢面に立たされます。そうした批判の急先鋒に立ったのが、オルトライトの指導者になったリチャード・B・スペンサーです」（同）

背景には、白人男性は非常に差別的で、黒人女性を虐げているといったリベラル側のステレオタイプに対するカウンターがある。

「白人男性のなかにある差別的な傾向というのは、ある種正当な主張かもしれませんが、事件の嘘が判明したことをきっかけに、リベラリズムの姿勢を逆に糾弾する運動として支持を集めたということです」

グローバリズムに強烈に逆行する「ナトコン」という思想

同じく「第3のニューライト」の一端を担う「ナトコン」とはどのような一派なのだろうか。

「ナトコンは『ナショナルコンサバティブ』を短くしたもので、日本語では『国民保守主義』と呼ばれることもあります。その名の通り、国民国家をもう一度再評価しようというのが彼らの立場です」（井上氏）

冷戦後の世界ではグローバル化が進み、国家を超えて人と人とが繋がっていこう、という機運が高まりを見せたはずだが――。

「でも、それは果たして私たちにとって幸せなことだったのか、というのがナトコンの人たちの立場です。グローバル化が地域コミュニティの繋がりを崩壊させ、個人はむき出しのグローバルマーケットの暴力にさらされてきたじゃないか、と。伝統や文化、それらのよりどころとなる国家という単位を、私たちのこの政治の営みの中心にもう1回据えようじゃないかという主張です」（同）

ナトコンを率いる代表的な人物に、政治理論家のヨラム・ハゾニーがいる。

「ハゾニーはイスラエルのシオニストで、彼はまさにイスラエルのような国家を大切に思っているわけです。ヨーロッパではEUという国家を超えた存在がある。けれどもかつてユダヤ人たちがなぜ、ナチスドイツの下で悲惨な目にあったのかと言えば、自分たちが国家を持っていなかったからじゃないか、と。自分たちの政治を誰からも脅かされないようにするためには、国家というものは不可欠なのだ、とシオニストである彼は考えるわけです」（同）

ガザでの戦争においても、シオニズムを掲げるハゾニーの一派は、自分たちの正しさを決して疑わないところがあるが、その背景にはこうした国家観が深く関係していると言えるだろう。

「彼が重視する国民国家の基盤は、彼にとってはもちろんユダヤ教となるわけですが、西洋であればキリスト教となります。文化、歴史、特に宗教がナトコンの人たちにとって拠り所であり、回帰すべき、保守すべき、その基盤になっているのです。伝統的なものを保存する役割を果たす家族も、その中に含まれるでしょう」（同）

＊＊＊

この記事の後編では引き続き、アメリカのニューライトのうち「テック右派」と呼ばれる人々について、神戸大学大学院国際文化学研究科教授の井上弘貴氏の解説をお届けする。AIを用いるデータ解析企業として急成長するパランティア社の創業者であるピーター・ティールや、テスラCEOのイーロン・マスクを例に、アメリカにおける「テクノロジーと宗教」の特殊な関係性に迫る。

井上弘貴（いのうえ・ひろたか）

1973年、東京都生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程満期退学。博士（政治学）。早稲田大学政治経済学術院助教、テネシー大学歴史学部訪問研究員などを経て、神戸大学大学院国際文化学研究科教授。専門は政治理論、公共政策論、アメリカ政治思想史。著書に『アメリカの新右翼─トランプを生み出した思想家たち─』（新潮社）、『ジョン・デューイとアメリカの責任』（木鐸社）、『アメリカ保守主義の思想史』（青土社）、訳書に『市民的不服従』（共訳、人文書院）など。

