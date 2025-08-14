ミスが出ない“正しいアプローチの構え方”！右手1本で打てる位置にボールを置く

ベテランになっても、アプローチで初歩的なミスをしたり毎回、同じミスをしてスコアメイクに苦しむ人が少なくない。これを改善し、悩まずに打てる簡単な方法を教えてもらった。

ピッチ＆ランのボールの位置は右足の前

ウエッジを短く握り右手1本で打つ（写真左）

自分にとって打ちやすい、当たりやすいボールの位置がわかります！（写真右）

ベテランになってもアプローチで同じようなミスを繰り返す人は、打ち方が悪いのではなく、そもそも構え方が間違っている。とくにピッチ＆ランのときに、ボールを左に置きすぎている人がとても多い、と丸山大輔は指摘する。

「ボールを左に置けば置くほど、インパクトでクラブがボールに届かなくなり、ダフリやトップのミスが出ます。これを改善するには、右手１本のハーフスイングで打ってみましょう。ボールを左に置くと当たらず、右足の前あたりが適正な位置だとわかるはず。この右手１本で打てる位置にボールを置くことが、ミート率を高める秘けつ。右足の前を基準に、ボールのライが悪いときは右足の外側に置くといった工夫をすれば、本番でミスなく打てますよ」

広いスタンス幅もミスの原因

スタンス幅が広いと出力が上がり、ボールが飛びすぎることがあるので注意

Point1：スタンスは狭くしてオープンに構える

アプローチの基本となるピッチ＆ランの場合は、ボールを右足の前に置き、スタンスを狭くしてややオープンに。体重は左足に乗せて、ハンドファーストに構える。この形を正しく作ることが大事

左に置くのはＮＧ

ボールを左に置くほど、インパクトでクラブが届かなくなり、ミート率が悪くなる。右手1本で打つとよくわかる

Point2：クラブを上から入れてコンパクトに打つ

右手1本のハーフスイングで適正なボールの位置を理解したら、通常の両手で握ったグリップでスイングする。打ち方は、体重を左足に乗せたまま、クラブを上から入れてコンパクトに打つ。クラブを無理に振り抜いたり、左右対称に振ったりする必要はなく、フォローは惰性でOK

より低く打ち出すときは右足小指の前、ライが悪いときは右足の外側にボールを置く

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして、練習をしてみてください！

レッスン＝丸山大輔

●まるやま・だいすけ／1971年生まれ、千葉県出身。175㎝、75㎏。2005年のフジサンケイクラシックでツアー初優勝。その翌年には米ツアーに挑戦し、シード権を獲得。2013年のブリヂストンオープンで通算3勝目をあげ、現在はシニアツアーに参戦。アイテック所属。

構成＝小山俊正

写真＝田中宏幸

協力＝取手国際ゴルフ倶楽部