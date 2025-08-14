電光石火の攻撃で流れを引き寄せた。初回に打者10人で一挙5点。今季初登板初先発だった松本に容赦ない猛打を浴びせた。前カードは本拠地福岡で2位日本ハムをスイープ。首位を快走する勢いを敵地でも見せつけ、今季2度目の6連勝だ。

初回はダウンズの四球から始まり、近藤の二塁打と山川の四球で1死満塁と好機を拡大。先制の右前打を放った柳町は「追い込まれてからいい打撃ができた」。カウント1−2からの直球を捉えた一打で、シーズン自己最多の90安打とした。

活発な打線はまだまだ止まらない。牧原大も「高めの直球をうまく捉えられた」と右前に適時打を運び、海野はバットを折りながら中前へ2点適時打。佐藤直は左前への適時打で続き、5本の長短打を集めた初回の5得点は今季最多となった。

二回以降は追加点を奪えず、中盤に2点差に追い上げられたが、西武には6連勝。小久保監督は「（先発の）上沢がよく投げてくれた。変な流れでしたが、（救援の）藤井、松本（裕）、杉山のおかげで勝ち切れた」と納得の表情を浮かべた。

周東がコンディション不良で欠場する中でも打線は好調を維持。栗原と今宮が2軍戦で実戦復帰するなど好材料もある。8月は9勝1敗で貯金28は最多を更新。「逃げ切ったのが全て」と小久保監督。投打がかみ合った快進撃は止まりそうもない。 （山田孝人）