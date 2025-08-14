2025年は、昭和元年（1926年）から数えると「昭和100年」となる令和の時代。時を超えて、どこか懐かしくも、新鮮な輝きを放つ昭和レトロを体感できそうな九州の「ココ推しスポット」を記者が訪ね、その魅力を紹介します。（随時掲載）

唐津駅（佐賀県唐津市）前に広がる中心商店街。歴史を感じさせる街並みを進むと、赤れんがの西洋風の建物が現れる。日本を代表する建築家、辰野金吾（1854〜1919）が手がけた旧唐津銀行本店だ。

同市出身で日本銀行の設計などで知られる辰野。当時は東京駅の設計工事に手を取られ、唐津銀行の設計は弟子の田中実に委ねた。それでも監修は辰野が行い、建物には「辰野式」とされる近代建築のデザインが色濃く反映されている。

1912年に完成した地上2階、地下1階建て。外観は赤れんがと白い御影石のコントラストが際立ち、屋根の上に作られた青緑色の尖塔（せんとう）も存在感を放つ。55年には銀行の合併で「佐賀銀行唐津支店」となり、97年に役割を終えるまで昭和の時代を通して地域に親しまれ続けた。

建物に入るとすぐに目に飛び込むのが、銀行窓口だった長さ約17メートルの木製カウンターだ。吹き抜けの2階の大窓から注ぎ込む光に照らされ、飾り格子とともに重厚感が高められている。

建物は同市に寄贈され、保存修理工事を経て2011年から一般公開が始まった。市は「唐津が生んだ近代建築として大切に後世に伝えたい」。

（向井大豪）

メモ 唐津市本町1513の15。JR唐津駅から徒歩10分、西九州自動車道唐津ICから車で15分。2階は銀行の歴史などの展示スペース。開館時間は午前9時〜午後6時。休館日は12月29〜31日。入館無料。電話＝0955（70）1717。