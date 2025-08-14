15日に開幕する熊本県山鹿市の夏の風物詩「山鹿灯籠まつり」に向けた準備が本格化している。8日には、まつりのハイライト「千人灯籠踊り」で県内外の踊り手たちが頭に飾る金灯籠を会場の山鹿小に運び込み、体育館に並べて付属品を取り付ける作業が行われた。

金灯籠は、和紙とのりだけで作られる国の伝統的工芸品「山鹿灯籠」の一つ。山鹿小グラウンドである千人灯籠踊りでは、浴衣姿の女性たちが金灯籠を頭に載せ、地元民謡に合わせて優雅な踊りを披露する。金灯籠は地元の灯籠師たちが制作し、重さは卵3個相当のわずか約180グラム。見た目の重厚なきらびやかさからは想像もつかない軽さだ。

作業には、市の担当職員と市シルバー人材センターの会員計約20人が参加。市内の踊り手用と子ども灯籠踊り用の計約600個の金灯籠を、箱から丁寧に取り出して破損がないかなどを確認した後、あごひもや発光ダイオード（LED）ライトなどを取り付けた。

山鹿灯籠踊り保存会会員で、今月から地域おこし協力隊としても活動する中原美紀さん（34）と高本舞さん（28）も参加。2人は「細心の注意を払って作業をしました。地域のたくさんの思いが集まったまつりなので、その一員として心を込めて踊りたい」と声をそろえた。当日は、やぐらの上で踊りを披露する。

まつりは16日までの2日間。各町内に新作の奉納山鹿灯籠27基を飾り、15日午後8時から菊池川河畔で納涼花火大会。16日午後8時から千人灯籠踊り、同10時からまつりを締めくくる神事「上がり灯籠」があり、みこしに載せた灯籠が大宮神社に運び込まれる。

（宮上良二）