熊本県内各地に大きな被害をもたらした記録的な大雨から2日。被害の状況が次第に明らかになってきた。道路の通行止めが続く地域では、なお孤立した集落があり、13日午後3時時点で八代市、美里町、山都町、甲佐町、御船町の1市4町で、156世帯278人が孤立状態となっている。農作物などの被害も深刻で、木村敬知事は同日の定例記者会見で「被害の状況を早急に把握し、被災者の生活、事業の再建に全力で取り組みたい」と語った。

県によると、孤立集落については希望者を避難所に消防ヘリコプターで搬送。12日は八代市の13人を運び、13日も実施した。集落には食糧や飲料水を、町職員らが徒歩で運搬するなどしている。

道路状況は斜面の崩壊が国道5カ所、県道14カ所の計19カ所、路肩決壊が県道4カ所など。

人的被害では、新たに甲佐町の女性が御船町方面に出勤途中に行方不明となっていることが13日に判明、捜索中という。県はまた、玉名市の境川に流されたとしていた1人について12日夜に取り消した。行方不明届が出ていないことや、現場に流された形跡がないことなどが理由という。

農業被害では、田畑やビニールハウスへの土砂流入や浸水を確認。熊本市や八代市など5市3町では、トマトやイチゴの苗などが被害に遭った。12日に八代市などを視察していた木村知事は会見で「水没や苗の腐れなど状態の悪い所もあった。苗が使えるかどうか、代替の苗を入手できるのかなど、被害の状況を見ながら対応を先手先手でやっていきたい」と述べた。

熊本地方気象台によると、大雨で地盤の緩んでいる地域もあり、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まる。一方で最高気温は35度を超える地域も多く、屋外の作業では小まめな休憩や水分補給、塩分補給を呼びかけた。

（藤崎真二、宮上良二、古川剛光）