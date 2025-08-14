第107回全国高校野球選手権大会第8日の13日、長崎県代表の創成館（諫早市）は鹿児島県代表の神村学園との2回戦を1−0で制し、3回戦に駒を進めた。5回目の出場で初の夏2勝を成し遂げた。継投で1点のリードを守り切ると、固唾（かたず）をのんで見守ったスタンドから歓声が上がった。

創成館打線は、序盤から安打を放つが併殺などで好機をつぶされる展開。スタンドから声を張り上げた野球部の大崎仁新さん（3年）は「良い流れはきている。チャンスであと一本」と祈るように見つめた。

先発は、背番号11の奥田晴也投手（同）。右横手からコーナーに投げ分け、強打の神村学園打線を6回までノーヒットに抑える好投を見せた。球場の入場列で先発を知ったという母・朋美さん（48）は「県大会から不調が続いていて久々の先発。心配だったけど、しっかり抑えてたくましく見えた」と拍手を送った。

応援には1回戦、定期演奏会などのため甲子園に来られなかった創成館吹奏楽部も駆け付けた。中尾一愛さん（1年）は「テレビで見ていた創成館の一体感ある応援の一部になれてうれしい」と喜んだ。

炎天下のスタンドでは、応援の合間に教員が生徒たちにミストを噴射したり、約230袋用意した氷袋を配布したりと熱中症対策に追われていた。

試合はスコアレスのまま後半戦に突入する。七回1死の場面で、奥田投手の代打で吉田鷹人選手（3年）が登場。中前打で出塁すると、ここから好機が広がる。2死二、三塁となり、3番打者の古賀瑠樹選手（1年）のところで相手投手が暴投し先制点が入った。

七回の守りからエースの森下翔太投手（3年）がマウンドに。最終回には、レフトの島田憲汰選手（同）の好守も飛び出し、1点を守り切った。

決勝点の口火を切った吉田選手は試合後、「奥田が素晴らしい投球をしていたので、絶対に点に絡んでやるという気持ちで打席に立った」と振り返り「1試合でも多く甲子園で戦いたい」と前を向いた。

（松本紗菜子、杉野如海、波多野澪）