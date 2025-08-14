¡Îº´²ì¸©¡ÏÊâ¿ô¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¡¡¸©»ºÉÊ¤Ê¤ÉÃêÁªÂ£Äè¡¡±þÊç¤Ï10·î16Æü¤Þ¤Ç¡¡¥µ¥¬¥È¥³6¼þÇ¯µÇ°´ë²è
¡¡º´²ì¸©¤Î¸ø¼°¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖSAGATOCO¡Ê¥µ¥¬¥È¥³¡Ë¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤òµÇ°¤·¡¢¸©¤ÏÊâ¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¿¤Þ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ëÃêÁª´ë²è¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸©»ºÉÊ¤ä¸©Æâ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬ÁíÀª2000¿Í°Ê¾å¤ËÅö¤¿¤ë¡£±þÊç¤Ï10·î16Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥µ¥¬¥È¥³¤Ï¸©Ì±¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤ä¼ÖÍøÍÑ¤ÎÄã¸º¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¸©¤¬2019Ç¯10·î¤«¤éÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î1Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎÎß·×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤ÏÌó13Ëü5000¿Í¡£1Æü¤ÎÊâ¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢¸©ÆâÌó500Å¹¤ÎÄó·ÈÅ¹¤Ç³ä°ú¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¸¥·ì¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Ê1Æü¡Á9·î30Æü¡Ë¤ËÄó·ÈÅ¹¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â1000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ±°Ì¤Ç¸©»ºÉÊ¤ä¥¯¥ª¥«¡¼¥É¡¢500¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ±°Ì¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¥°¥Ã¥º¤ÎÃêÁª¤Ë±þÊç¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¡£¸©¤ÏÃêÁª´ë²è¤òËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äó·ÈÅ¹¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ê¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë
