最低賃金の本年度の改定額は、過去最大の上げ幅になる見通しとなった。物価高を考えれば妥当だ。政府は賃上げを着実に実行できる環境を整えなくてはならない。

厚生労働省の中央最低賃金審議会が示した改定額の目安は、全国平均で時給63円（6・0％）の引き上げで、昨年度の50円を大きく上回った。

この目安を参考に都道府県の審議会が改定額を決め、10月以降に適用される予定だ。目安通りに改定されると、初めて全都道府県の時給が千円を超える。

食料品やエネルギーの価格上昇が続き、低賃金の働き手の負担は特に大きい。セーフティーネットである最低賃金の引き上げは不可欠だ。

近年は各県が引き上げ幅を競う動きが目につく。低賃金では必要な人材が確保できない実情があり、昨年度は九州7県を含む27県の改定額が国の目安を上回った。

現行制度にも競争を生む一因がある。国の審議会は「経済実態に合わせる」として、都道府県をA、B、Cの3ランクに分けて改定額の目安を決めてきた。

賃金水準が高い企業が多い大都市圏のAランクを高く設定する傾向があり、地域格差を助長したことは否めない。最も高い東京と最低の秋田では212円の差がある。

本年度のランク別目安は、東京などのAと福岡などのBが63円、九州6県を含むCが64円の引き上げで、初めてCがAを上回った。地域格差の是正が目的なら、ランク分けそのものを改めるべきだ。

世界に目を向けると、英国や韓国をはじめ最低賃金を全国一律にしている国が多い。日本が地域別に決めるのは合理的理由に欠ける。制度の抜本的な見直しを求めたい。

人件費の負担が増す企業側は、大幅な引き上げを必ずしも歓迎していない。日本商工会議所の小林健会頭は「地方や小規模の事業者を含む企業の支払い能力を踏まえれば、極めて厳しい結果と言わざるを得ない」とコメントした。

中小企業には賃上げの原資が必要だ。国の審議会は、人件費の上昇に見合った価格転嫁、収益拡大につながる生産性の向上を支援するよう政府に要望している。賃上げを後押しする施策を早急に打ち出してもらいたい。

今回の審議会は異例の経過をたどった。4〜5回の会合でまとまるのが通例なのに、44年ぶりに7回を要した。政治の圧力があったためだ。

石破茂政権は「2020年代に全国平均1500円」の目標を掲げる。政府が議論の終盤に高い水準の引き上げを働きかけ、経営側との調整が長引いたという。

地方の審議会でも昨年度の徳島県のように、知事の強い要望を受けてかつてない引き上げ額となった例がある。

最低賃金は経営者、労働者と公益委員（有識者）で決めるのが原則である。政治の過度な介入は慎むべきだ。