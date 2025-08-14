佐賀県唐津市内に2カ所あった青果市場が統合・移転することになり、同市山本のJAからつ敷地内に新たな拠点が整備された。10月1日に開場する予定。1日に落成式があり、峰達郎市長は「新鮮で安全な青果物をより迅速に、安定的に届けられるようになる」と期待を示した。

統合するのは、JAからつ子会社の唐津中央青果市場（同市千代田町）と、唐津青果（同市材木町）。どちらの拠点も老朽化が進んでおり、県と唐津市、玄海町の補助金を受けて新拠点の整備を進めていた。総事業費は1億5948万円で、うち1959万円を補助金でまかなった。

新拠点の敷地面積は4500平方メートルで、事務所棟を新設。県内外から集まる青果の鮮度を保つため、既存の貯蔵庫を5度に保てる冷蔵庫に改修した。使われなくなっていた野菜の集荷所を改修した競り場には、開閉しやすいパネル式のスライドドア「オーバースライダー」を取り付けている。

存続会社の唐津中央青果市場の坂本淳二社長は「二つの市場が統合した新体制がスタートする。まずは年21億〜22億円の取扱高を目指したい」と話した。

（向井大豪）