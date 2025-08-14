大分県日田市特産のナシを使った新商品の開発を目指す「ひたアグリスクール」を受講している日田三隈高の3年生19人が今月7日、同市三和のJAおおいた日田梨（なし）選果場を見学に訪れた。規格外となったナシの話などを聞き、商品化へのヒントを探した。

若者が農業に触れる機会をつくろうと市が企画。本年度はナシジャムの開発を進めている。選果場を訪れた生徒たちは、若手農業者らでつくる日田梨研究同志会の後藤望会長（39）らの案内で施設を見学した。

選果場には1日に約3千ケース、約60トンのナシが運び込まれるが、傷ついたり、変色していたりして廃棄や加工用になるものもある。後藤さんによると、収穫が早すぎても、遅すぎても出荷に適さず加工用となる。ナシは現在1キロ約700円だが、加工用は同55円と極端に安くなるという。

生徒たちはまだ十分食べられるのに、加工用になるナシを見て驚いていた。流通を受講している中村雅人さん（17）は「想像以上に規格外のナシが多かった。よりよい商品を開発して、加工用ナシも良い値段が付くようにしたい」と話していた。 （床波昌雄）