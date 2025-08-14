大分県日田市立博物館（同市上城内町）は、企画展「推（お）し石（いし）総選挙inひた」を開催している。日ごろお目にかかれない岩石や鉱物、化石、地元で採取された石など約450点を展示。このうち岩石と鉱物の102点から、来場者がお気に入りの石に投票することを呼びかけており、博物館は人気が高い「推し石」を今月23日に公表する。展示は来月7日まで、入場無料。

企画展は、さまざまな石を所有する玖珠町の元学校教諭、高石光治さん（70）＝益富地学会館認定鉱物鑑定士＝の協力によって実現。ガラスケース内には、1〜102番まで番号が振られた玄武岩や安山岩などの岩石のほか、ピンクや緑、青などカラフルな鉱物が並び、その番号を紙に記入して投票する。

形や見た目がユニークな石も投票の対象となっており、バラの花のような形の「砂漠のバラ」、桜が咲いたような「桜石」、文字が浮かんで見える「テレビ石」といった珍しい石もある。投票の対象ではないものの、恐竜やサメの歯、魚類、アンモナイトなどの化石を集めたコーナーも設けている。

会場を訪れた女性（62）は「自分の誕生石が展示されていたので、その石に1票を入れた。ブレスレットなど製品化されたものはよく見るが、鉱物そのものを間近に見る機会は少ないので、貴重な時間だった」と喜んだ。

高石さんは「岩石は鉱物が集まってできたもので、その鉱物にはさまざまな色や形がある。企画展を通じて、そのことを学んでもらえればうれしい」と話した。 （稲葉光昭）