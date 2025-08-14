◇プロ野球セ・リーグ 中日4-3巨人（13日、東京ドーム）

3-0で迎えた5回、1アウトから1番の岡林勇希選手にヒットを許すと、続く山本泰寛選手をセカンドゴロに仕留めた巨人の田中将大投手。しかし、セカンドの門脇誠選手の悪送球で、1点を失うことになりました。

さらに、上林誠知選手とボスラー選手にタイムリーを許し、3-3の同点でこの回を終えました。ベンチに戻った田中投手は厳しい表情。その理由を試合後に語りました。

「きょうはゲームを通して、いい守りに助けられていたので、1点失ったあと、何とかカバーして抑えたかったという思いが強かった。絶対にあそこはリードしたまま降りないといけなかったと思っていた。結果的にああいうふうに追いつかれることで、後続のピッチャーがきつくなってしまって、負担をかけてしまう形になったなと申し訳ない気持ちです」

1軍に昇格してから、ここまで2試合に投げましたが、いずれの試合も味方のミスから失点につながる登板となっています。しかし、田中投手は「やっぱりなんとしてもミスが出た後でも、やっぱりリードして（マウンドを）降りないといけなかった。あそこは切らないといけなかった。（できなかったことが）きょうの負けにつながってしまったかなと思います」と再度、自身の投球を悔やみました。