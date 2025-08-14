軽やかな移動と上品なデザインを両立【アメリカンツーリスター】のスーツケースがAmazonで販売中！
旅の質を変える収納力と安心設計【アメリカンツーリスター】のスーツケースがAmazonで販売中！
ブリンク（BRINK）は、見た目と機能性のバランスを兼ね備えたラゲッジです。耐久性の高いABS素材を使用し、洗練された美しいデザインが特徴。機内持ち込みサイズのスピナー55は、スムーズな動きを実現するダブルホイール＆荷物を安全に保管できるTSAコンビネーションロックを装備。スピナー70EXPには、荷物が増えても収納スペースを拡張できるエキスパンダーが付属している。
ABS素材による耐久性と軽量設計を兼ね備えた中型スーツケース。拡張機能で収納容量を77Lから85Lまで調整可能にしている。
滑らかなダブルホイールとTSAロックを標準装備。旅先でも安心と快適な移動を実現する設計になっている。
内部にはクロスバンドと小物収納ポケット付きディバイダーを備え、荷物の整理がしやすい構造となっている。
洗練された光沢と立体的なフォルムが特徴のデザイン。4〜6泊の中長期旅行に適したサイズで、扱いやすさにも優れている。
