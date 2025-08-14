ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

旅の質を変える収納力と安心設計【アメリカンツーリスター】のスーツケースがAmazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


ブリンク（BRINK）は、見た目と機能性のバランスを兼ね備えたラゲッジです。耐久性の高いABS素材を使用し、洗練された美しいデザインが特徴。機内持ち込みサイズのスピナー55は、スムーズな動きを実現するダブルホイール＆荷物を安全に保管できるTSAコンビネーションロックを装備。スピナー70EXPには、荷物が増えても収納スペースを拡張できるエキスパンダーが付属している。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


ABS素材による耐久性と軽量設計を兼ね備えた中型スーツケース。拡張機能で収納容量を77Lから85Lまで調整可能にしている。

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


滑らかなダブルホイールとTSAロックを標準装備。旅先でも安心と快適な移動を実現する設計になっている。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


内部にはクロスバンドと小物収納ポケット付きディバイダーを備え、荷物の整理がしやすい構造となっている。

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


洗練された光沢と立体的なフォルムが特徴のデザイン。4〜6泊の中長期旅行に適したサイズで、扱いやすさにも優れている。