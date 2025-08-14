「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１３日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉マインドユアビスケッツ産駒のキャッチアシーフ（牡、佐藤悠）は２３日の中京６Ｒ（ダート１８００メートル）で鮫島駿を背に初陣を迎える。半姉に２０年兵庫ジュニアＧＰ３着のゼンノアンジュがいるモンサンゴールデン（牡、父シルバーステート、中竹）も同レースでデビューする。鞍上は池添を予定。

近親に２１年金鯱賞覇者のギベオンがいるセラサイト（牝、父クリソベリル、茶木）は９月１３日の阪神６Ｒ（牝ダート１４００メートル）でのデビューを目指す。「現状でこれだけ動けていたら能力は高そう。気性も問題ないです」と茶木師。

〈美浦〉新潟２歳Ｓ（２４日・新潟、芝１６００メートル）の１週前追い。東京新馬戦を７馬身差で楽勝したリアライズシリウス（牡、手塚久）は、美浦Ｗで６Ｆ８２秒９−３７秒４−１１秒４。僚馬２頭を豪快に突き放し、津村は「初戦の前より反応が良くなっていた」と成長を実感する。東京新馬戦を４馬身差快勝のサンアントワーヌ（牝、鹿戸）は、美浦Ｗで６Ｆ８４秒４−３９秒３−１１秒６。鹿戸師は「体調は良さそう。短いと思っていた千四でいい競馬をしてくれた」と距離延長は歓迎の見立てだ。新潟新馬戦を差し切ったヒルデグリム（牝、小野）は、初コンビの石川を背に美浦Ｗで６Ｆ８２秒６−３７秒７−１１秒４。鞍上は「初めて乗ったけど乗りやすい」と感触をつかんでいた。

〈札幌〉札幌２歳Ｓ（９月６日・札幌、芝１８００メートル）に出走予定のショウナンガルフ（牡、栗東・須貝）が１３日に函館競馬場へ帰厩した。