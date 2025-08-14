

夏のビジネス手土産は、品物の性質やサイズ感を考慮しつつ、相手に好印象を与えるスマートさと品の良さがカギ（写真：筆者作成）

取引先や出張先への手土産、夏は特に悩ましいですよね。暑さで状態が悪くなったり、相手の荷物になったり、品物を間違えると逆効果になりかねません。そんなときにこそ、大人の気配りとセンスが光る“スマートな贈り物”を選びたいところ。この記事では「溶けない」「日持ちする」「高級感がある」など、ビジネスパーソンにとって頼れる条件を満たした手土産を厳選しました。失礼なく、印象にも残る──、そんな夏の手土産を5つご紹介します。

夏のビジネス手土産を成功させるポイント

夏のビジネス手土産は、品物の性質やサイズ感を考慮しつつ、相手に好印象を与えるスマートさと品の良さがカギです。まずは、選び方のポイントを整理しました。

1.溶けない

移動中の温度変化でも品質が保たれるものは夏の手土産の最重要ポイントです。見た目の印象や渡すときの安心感にもつながります。



2.日持ちする

食べることを急かさないよう、賞味期限にはゆとりをもたせましょう。急な日程変更があっても柔軟に対応できます。

3.高級感がある

取引先や目上の相手には、品格を感じさせるパッケージや素材選びが◎。さり気なく丁寧さが伝わり、信頼感にもつながります。

4.かさばらない

出張バッグや手荷物としての自身の負担が少なく、相手にとっても持ち帰りやすいサイズ感は好印象。スマートな受け渡しは仕事がデキる証しです。

5.甘くないものを選んでも◎

夏は塩気や香ばしさにも惹かれます。食欲をそそる味わいは、暑い季節でも手を伸ばしやすく喜ばれます。お酒を飲む人への手土産にもおすすめです。

夏におすすめしたい出張手土産5選

ここでは、相手に丁寧さが伝わるきちんと感があり、夏の楽しみを膨らませる手土産を紹介します。男性のビジネスパーソンを想定しながら、お酒に合うものや食欲をそそるものを中心にピックアップしました。

◎煉り菓子（銀座かずや）



［煉り菓子］銀座かずや（写真：銀座かずや）

冷たく口当たりのよい贈り物は、暑い季節にこそ喜ばれるもの。「銀座かずや」の煉り菓子は、体の内側から涼を感じられる、まさに夏にふさわしい逸品です。要冷蔵ではありますが、上質な手土産を贈りたいときにこそおすすめしたい存在です。

銀座かずやは、和食料理人として修業を積んだ職人が、胡麻豆腐の技法から着想を得た“煉り菓子”の専門店。杓子から伝わる感覚を頼りに煉り上げる職人技が、これまでにない独自の食感と風味を生み出しています。



煉り菓子詰め合せ9個入り（煉り抹茶5・煉りみるく4）3,672円（税込）賞味期限：冷蔵5日（配達指定日含め）（写真：銀座かずや）

今回ご紹介するのは、定番の「煉り抹茶」と「煉りみるく」を詰め合わせた9個入りのギフトセット。高級八女抹茶と特製白蜜が織りなす深い味わいの「煉り抹茶」、とろけるような舌触りとやさしい甘さが魅力の「煉りみるく」は、男女問わず人気のあるロングセラーです。

スプーンですくったときのもっちり感、口に入れた瞬間のなめらかな口どけは、目上の方や食にこだわる相手にもきっと満足いただけるはず。自宅やオフィスで、ご家族や同僚と一緒に楽しんでいただける“特別感のある手土産”としてぜひ。

◎神楽坂 石かわのクッキー（いったつみとらどう）



［クッキー］いったつみとらどう（写真：いったつみとらどう）

ミシュラン三つ星を獲得し続けている名店「神楽坂石かわ」が手掛けるクッキー缶「神楽坂石かわのクッキー」は、 一流の信頼感があり、上質を知る相手にも自信をもって贈ることができる逸品。日本料理店ならではの視点で作られた独創性があり、味・形・色・風味・香りなど随所に和の要素を感じる新感覚のクッキーが揃います。

和のテイストが効いた、控えめな甘さと繊細な味わい。白味噌、梅昆布、醤油、国産本わさびなど、日本料理になじみ深い素材を取り入れ、意外性がありながらも上品さと高級感を兼ねています。



神楽坂 石かわのクッキー 7,560円（税込） 賞味期限：発送日より60日間（写真：いったつみとらどう）

缶に丁寧に詰められているため、持ち歩きのときも安心です。気温にも左右されにくく、型崩れの心配が少ないことも手土産に向いているゆえん。グルメな相手や感度の高い人なら思わず反応する、話題性も魅力。知る人ぞ知る逸品は、「どこで買えるの？」と会話のきっかけにもなるでしょう。格式ある商談先や目上の方にもふさわしいビジュアルと品質をもつ、心強い出張手土産です（現在リニューアル中。8月中旬以降に販売開始予定）。

◎クラフトコーヒー（ロクメイコーヒー）



［クラフトコーヒー］ロクメイコーヒー（写真：ロクメイコーヒー）

外回りや会議の合間に、冷えた一杯のコーヒーがあるだけで、気持ちが切り替わる--。そんな瞬間を贈れるのが、「ロクメイコーヒー」のクラフトコーヒーです。発売からわずか2カ月で1万本を突破した話題のリキッドコーヒーは、開栓するだけでスペシャルティコーヒーの味わいが楽しめる優れもの。忙しいビジネスパーソンへの出張土産にも最適です。



ギフト クラフトコーヒー 3種 飲み比べ \3,900（税込）賞味期限：クラフトコーヒーは製造から7カ月、賞味期限が2カ月7日以上残っているものを出荷（写真：ロクメイコーヒー）

マイルド・ビター・フルーティーの3種はすべてシングルオリジンかつスペシャルティコーヒー100％。豆の個性を生かしながら、すっきりとした飲み心地に仕上げています。

原材料は“コーヒー豆と水だけ”。無駄をそぎ落としたシンプルさも語りたくなるポイント。箔押しの上品なボトルデザインで、オフィスの冷蔵庫にそっと差し入れれば、確かな印象を残せるはずです。

◎お茶漬け（祇園 北川半兵衞）



［お茶漬け］北川半兵衞（写真：祇園 北川半兵衞）

食欲が落ちやすい夏にもさらりといただける気の利いたものを贈りたいのなら、「祇園 北川半兵衞」のお茶漬け詰め合わせがおすすめです。お茶漬けと専用抹茶がセットになっていて、甘いものが苦手な人や、お茶好き・食通の人にも喜ばれます。

運営しているのは、専属契約農家を含めると40回以上にのぼる最高賞受賞を獲得する、日本有数の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」。伝統と品質に裏打ちされた格別な茶の味わいや「本物を味わう文化」を広めるべく立ち上げたブランドです。



選べるお茶漬け詰め合わせギフト （お茶漬け4食＋日本茶4種＋専用抹茶2袋分）\5,980 （税込）、賞味期限：出荷から30日以上（写真：祇園 北川半兵衞）

お茶漬けの具材は蟹、鮭、河豚、牡蠣、蛤など贅沢な食材がラインナップ。茶碗からはみ出しそうな大ぶりな具材と、熱いだし汁に広がるうまみと抹茶の香りが、特別な一杯を演出します。出張先でも自宅でも、手軽に本格的な“食のひととき”を届けられる一品。日本茶とのギフトセットもあり、予算や相手に合わせた選び方も可能です。

※「祇園 北川半兵衞」の「祇」について、正しい表記はしめすへんだが、フォントなどの兼ね合いで「祗」と表示される場合がある

◎フレーバーナッツ（Groovy Nuts）



［フレーバーナッツ］Groovy Nuts（写真：Groovy Nuts）

美容や健康を気づかう女性にも、お酒を楽しむ男性にも。どちらにも喜ばれる夏の手土産としておすすめなのが、ナッツ専門店「Groovy Nuts」のフレーバーナッツです。燻製の香りや甘いコーティングなど、素材の魅力を引き出した多彩な味わいが魅力です。

人気の高い「ベーコンスモークドナッツ」は、自家製ベーコンと炭火でナッツをスモークし、ウッドチップやピートの燻香とベーコンのジューシーな香りをまとった濃厚な一品。冷たいビールやウイスキーに合わせれば、至福の晩酌時間を演出できます。



RECOMMENDED5 フレーバーナッツギフトBOX \7,346（税込※）、賞味期限：出荷時45日（写真：Groovy Nuts）※価格は改定後のもの、改定時期は未定

詰め合わせの「RECOMMENDED5」は、スモーク系に加え「ホワイトピーカンナッツ」「ハニーローステッドナッツ」など甘いフレーバーも楽しめる5種セット。各150gの大容量は、家族や友人とのだんらんや酒の席に嬉しいボリューム。社内でも分けやすく、自分でも取り寄せたくなるバランスの良い手土産です。

夏ならではの気遣いで相手の心を動かそう

暑さが厳しい季節のビジネス手土産は、スマートさがカギ。今回ご紹介した5品は、見た目や味わいはもちろん、持ち運びや保存性まで計算された、夏にぴったりの手土産ばかりです。

商談先への印象をさりげなく高めたいときや、上司・取引先への配慮を形にしたいときにも頼れる存在。暑い季節でも安心して渡せる選りすぐりの逸品で、ビジネスの場に心地よい余韻を添えてみてはいかがでしょうか。

（河野 ひろこ ： ギフトコンシェルジュ／ライター）