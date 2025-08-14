日本サッカー不世出のストライカーで、１９６８年メキシコ市五輪で得点王となって銅メダルの原動力となり、１０日に８１歳で死去した釜本邦茂さんの葬儀が１３日、大阪府吹田市で営まれた。友人ら約１７０人が弔問し、別れを惜しんだ。日本協会前会長の田嶋幸三氏（６７）、同五輪で同僚だった横山謙三氏（８２）、親交の深い俳優・松平健（７１）が弔辞を務め、生前から自分を超えるＦＷの出現を願っていたことなどが明かされた。戒名は「本徳院英輝勝翼邦教居士」。後日、お別れの会が開催される予定。

Ｊリーグアンセムが流れる斎場で、日本代表歴代最多の７５得点を挙げた偉大なストライカーは、多くの友人や仲間たちと別れの時を迎えた。ひつぎには釜本さんが好きだったお酒やＧ大阪のユニホーム、天国でもトレーニングができるようにランニングシューズなどが入れられた。最後はＦＩＦＡアンセムが響く中、多くの教え子たちに支えられて出棺の時を迎えた。

弔辞を述べた田嶋氏はともに過ごした日々を回想。「『釜本２世』と呼ばれたやつは何人もいるが、追いついたやつはいない。私たちはその名と功績を胸に刻み、サッカーの発展に尽くしてまいります」と声を詰まらせた。さらに「５０年遅くガマさん（釜本さん）が生まれていたら、来年の（北中米）Ｗ杯ですばらしい活躍があるのではないか。そんなことを言ったら、なんでろくでもないことを考えているんだ、と一刀両断されるでしょうね」と偉大な先輩を惜しんだ。

メキシコ市五輪をともに戦った横山氏は、晩年も続いた交流を振り返り、釜本さんの願いを代弁した。「いつも『大事なことは俺を超えてくるやつが出てくることだ』と言っていた。『オレを超えるやつが出てこねえぞ』と。（生前）そんな話をしていました。釜本みたいな選手がいたら、世界を取れるのかもしれない。それぐらいの時代まで、日本は来ている」と期待した。

田嶋氏は「あれほどサッカーを愛し、日本代表を愛した方はいらっしゃらないかもしれない。その気持ちを我々が引き継ぎ、来年のＷ杯で優勝を目指していく」と話した。自身を超えるストライカーの出現と、日本代表の躍進を願っていた釜本さん。悲しみに包まれた別れの時を経て、その思いはさらなる日本サッカーの発展につながっていくはずだ。（金川 誉）

◆３０年来の友人 マツケン弔辞

釜本さんと３０年来の友人だったという俳優の松平健（７１）は、声を詰まらせながら“約束”を果たした。釜本さんは生前「（自分が亡くなったら）松平健に弔辞を読んでもらうよ」と取材の際に答えていたという。「冗談交じりに（釜本さんは）おっしゃっていましたが、それが現実のものとなってしまいました」と別れを惜しんだ。

大阪で仕事がある際は、釜本家に招かれ、食事をする機会も多かったと明かした。釜本さんは松平が主演を務めた人気ドラマ「暴れん坊将軍」のテーマ曲を携帯電話の着信音にしていた時期もあったという。「釜本さんと親しくさせていただいたことは、今でも私の誇りとなっております。どうぞ安らかにお眠りください」と涙を浮かべて天を見上げた。

◆石破首相らからも弔電 〇…釜本さんの葬儀には、サッカー界をはじめとして各界から弔電や供花が届いた。日本サッカー協会の名誉総裁を務める高円宮妃殿下からは「サッカー界への貢献は、歴史的に考えて、他に類を見ないものだと思います」とメッセージも贈られた。弔電は石破茂首相ら、供花は元日本代表監督の岡田武史氏やＪＦＬアトレチコ鈴鹿のＦＷ三浦知良ら多数に及んだ。

◆釜本 邦茂（かまもと・くにしげ）１９４４年４月１５日、京都市生まれ。山城高、早大を経て６７年にヤンマー入り。７８年から監督を兼任し８４年に引退。１９歳で日本代表入りし、国際Ａマッチで通算７６試合７５得点。６８年メキシコ市五輪では７ゴールで得点王に輝き、初の銅メダル獲得に貢献。日本リーグ通算２５１試合２０２得点、得点王７回。９１〜９４年に松下電器（９３年からＧ大阪）監督。９５〜２００１年は参院議員を務めた。日本サッカー協会では副会長、強化推進本部長、常務理事を歴任。現役時代は１７９センチ、７９キロ。

◆主な参列者 礒貝洋光（元日本代表ＭＦ）、上野山信行（元Ｇ大阪取締役）、杉山隆一（元日本代表ＦＷ）、田嶋幸三（前日本サッカー協会会長）、永島昭浩（大阪府サッカー協会会長）、松平健（俳優）、松波正信（長崎アカデミーダイレクター）、松本育夫（元日本代表ＦＷ）、横山謙三（元日本代表監督）＝５０音順、敬称略＝