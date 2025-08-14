「退職を2カ月延期してくれ」！ブラック企業からの引き止め地獄…社畜が戦った最後の壁、その突破法とは【作者に聞く】
月収手取りで十数万円。労働基準法に抵触しないよう、サービス残業を強いられる「残業ねこ」くん。深夜の帰り道、「仕事辞めたい」と心身ともに疲れ果てていた。今回は、あおいしさん(@ao144444)の実録漫画『残業ねこ』を紹介する。働き詰めで人生に疲れてしまったねこくんが、退職を勝ち取るまで奮闘する姿を追う。
■低収入と将来への不安…社畜生活にピリオドを打つための一歩
ねこくんの勤務先は残業が多いにもかかわらず、月収の手取りは十数万円に過ぎない。早めに残業が終わった日は、特売のお惣菜を買えるのが「ラッキー」と感じるほど、充実した生活とは程遠い。将来への不安を抱えながら「辞めたい」と思い続けて数年が経ったある日、ついに重い腰を上げ「転職してぇ!!」と決意する。
転職を決意したものの、何から始めればいいかわからず、とりあえず転職サイトに登録した。しかし、一向にスカウトが来ない状況で、ねこくんは自身の市場価値の低さに気づく。
学歴も資格もないねこくんは、キャリアアップのためファイナンシャルプランナーの資格取得を決意した。残業後や休日を勉強に充て、見事に資格を取得する。この選択についてあおいしさんは、「給料の安い現状が不安で、自分の将来のライフプランを設計するためにも、一からお金の勉強をしようと思いました。どうせ勉強するなら資格がほしいと思い、幅広くお金の知識を学べるFP(ファイナンシャルプランナー)資格を選びました」と語る。
転職先は資格を直接活かせる職場ではなかったものの、あおいしさんは「勉強して得たお金の知識は、仕事でもプライベートでもとても役に立っています。資格を取ったことが自分の中で自信となり、それが転職のきっかけにもなりました」と話している。
■会社からの引き止めと、円満退社への葛藤
無事に採用通知が届き、いつから勤務するか話が進んだが、簡単には辞められないトラブルが発生する。法律では退職届は14日前に提出すればよいと定められているが、上司から「退職を2カ月延期して欲しい」と打診されたのだ。あおいしさんは当時の心境について、「すぐにでも辞めたいという気持ちは強かったのですが、受け持っていた仕事量がすごく多かったので、引き継ぎをきちんとして辞めようとは思っていました」と明かす。
あおいしさんは、自身の体験から「円満退社はよほどな理由がない限り難しいと思います。周りのことは気にせず、辞めるときは、気持ちを切り替えて行動した方がいいです」と助言する。努力し続けて勝ち取った転職である。あおいしさんの体験を参考に、一歩を踏み出す勇気を持つことが大切だ。
取材協力：あおいし(@ao144444)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
