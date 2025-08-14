自動車レースチーム「D'station Racing」レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が13日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。

「グランピングだーいすき」とつづり、薄いピンク色に赤い縁のビキニショットを公開。ロングヘアをツインテールにし、プールサイドでポーズをとった。

別の投稿では、ポニーテールでデコルテを大胆に露出した透け感のある白いワンピース姿や、「実はビリヤードが趣味の時あったんだよ」と明かし、ビリヤード場で白のドット柄ミニワンピース姿などもアップした。

ファンやフォロワーからも「美ボディー」「実に麗しい」「透明感エグすぎ」「水着姿可愛すぎる」「水着も可愛い〜」「可愛くって天使」「魅力満載」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのスーパーGT3000クラスのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。