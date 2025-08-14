静岡市で陸上界の“快足ツインズ”として注目を集める小森妃翠（ひすい）、姫華（ひめか、ともに１２）の兄・玲音（れおん、１５）＝いずれも精華清水ＲＣ＝が、１７日開幕の全日本中学校選手権（沖縄市）で男子４００メートルに出場する。将来は競輪選手を目指すアスリート一家の三男。初の全国舞台で、妹たちに負けない快足ぶりを披露する。

小森家のアスリートは、県内の小学生記録を塗り替え続ける双子だけじゃない。ともに大学生でサッカー、陸上に打ち込む兄２人を持つ飯田中３年の玲音は「全国では決勝に残りたいです」と強気に誓った。

６月２８日の県中学校選抜（エコパ）では、奇跡的な走りで全国切符をもぎ取った。３週間前のレースで右太もも裏を肉離れ。４００メートルの全国参加標準記録は５１秒４０で、それまでの自己ベストは５１秒７９だった。「１本しか走れない状態でしたが、自分の全部を出し切ろうと思っていました」。患部にテーピングを施して臨むと、課題のラストも失速せずに５１秒２１をたたき出した。同種目で県から５人の全国出場選手に名を連ねた。

所属する精華陸上ＲＣの代表を務める５人きょうだいの父・清敬さん（５１）は中距離、母・弘美さん（５１）は円盤投げで学生時代に全国大会を経験。父が「何でもまじめに取り組む」と評する三男は、一緒に練習する２人の妹にもよく声をかけている。高校進学後は、父が携わったこともあった競輪の世界に進む考えを持っている。陸上競技では最初で最後になる可能性もある全国舞台で、再び周囲を驚かせる。（武田 泰淳）

〇…双子の姉で小学６年の妃翠は、１１月の全国小学生交流大会（日産スタジアム）で女子１００メートルの連覇を目指す。父・清敬さんによると「同学年に決勝レースで１００戦以上負けたことがない」強さで自己ベストは１２秒９０。「このまま負けないで小学校を卒業したい」と誓った。妹・姫華は２３日の東海大会（三重）でコンバインドＡ（８０メートル障害、走り高跳び）に出場。短距離から最近は８００メートルにも挑戦する中、経験の少ない種目だが「自己ベストで優勝したいです」と宣言した。