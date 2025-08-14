◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日 ▽２回戦 京都国際６―３健大高崎（１３日・甲子園）

昨夏日本一の京都国際が、昨春センバツ覇者で今春も４強の健大高崎（群馬）を６―３で破り、２年連続で夏初戦を突破した。初回から４番・清水詩太（うた）三塁手（３年）がスクイズを決めて先取点を奪うなど、大会最強の呼び声高かった相手投手陣をかく乱。プロ注目の最速１５８キロ右腕・石垣元気（３年）と対じするまでに全６得点を挙げるなど、巧者ぶりを発揮した。１６日の３回戦で尽誠学園（香川）とぶつかる。

反骨心で“投手王国”を打ち崩した。京都国際の小牧憲継監督（４２）はナインに言い聞かせていた。「（健大高崎は）スター軍団、個の能力は勝負できないので、全員でスクラムを組んで向かっていこうと戦った」。最速１５８キロの石垣元ら、４投手をつぎ込んだ優勝候補に対し、“雑草軍団”と称したナインが１０安打６得点。これには指揮官も「ちょっと出来すぎ」と驚きを隠せなかった。

先手を打った。初回、先頭の長谷川颯が中前打。２番がスリーバント失敗も、３番の小川礼斗が２ボールからエンドラン。右前打で一、三塁と好機を広げた。小牧監督は「最初から無理やりゲームを動かしにいこうと準備していた」。続くプロ注目の４番・清水詩太が意表をつくスクイズ（犠打野選）で先取点を奪い、主導権を握った。

チームは昨秋の京都大会で４回戦敗退。今春は二次戦の１回戦で敗れた。エース左腕の西村一毅はともに２ケタ奪三振と好投したが、打線にあと一本が出ず。６番の猪股琉冴は「自己満（足）のバッティングを捨てて、チームバッティングを。そこが変わった」と２安打２打点。清水も「みんなプライドを捨てて打席に立っている。何番とかは関係ない、自分のセーフティーもそう」。長打は１本ながら、４犠打を絡め得点を重ねた。

大会前には健大高崎の投手陣の速球対策に約１４〜１５メートルの距離から打撃練習。室内練習場でも５〜６メートルの距離から野手に全力投球させ、スピード慣れを徹底した。抽選会で対戦が決まった３日には「正直、勝ち目はないと思っていた」と小牧監督は覚悟したが、ナインの成長は指揮官の予想をはるかに上回った。「昨日の時点で勝負できると。経験が少ない子が多いんですけど、伸び率、伸び幅、成長度合いで言うと（昨年より）今年の方が上」。昨年の春夏王者による決戦で示した京都国際の“新時代”が、今夏の聖地で幕を開けた。（瀬川 楓花）