Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ö¼«Í³¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¤Î¤ó¼ç±é£Á£Â£Å£Í£ÁÏ¢¥É¥é¤Ç¸µ´ý»ÎÌò
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¡¢¤Î¤ó¼ç±é¤Î£Á£Â£Å£Í£ÁÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö£Í£É£Ó£Ó¡¡£Ë£É£Î£Ç¡¿¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡×¡Ê£¹·î£²£¹ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡¢·îÍË¡¦¸å£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ø¤ÎÉü½²¿´¤ò»ý¤ÄÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤Î¾´ý¤ÎºÍÇ½¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤µ¤»¤ë¸µ´ý»ÎÌò¡£
¡¡Æ£ÌÚ¤ÏºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¸«¤Æ¤â¤é¤¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Í³¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£Æ¯¤«¤º¡¢¸òºÝÃæ¤Î½÷À¤ËÍÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥âÃË¡¢¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡ÖÆ¯¤«¤Ê¤¤¥Ò¥â¤Î¥¯¥ºÃË¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤¬½é¶¦±é¤Ç¡¢¤Î¤ó¤ÏÆ£ÌÚ¤Î½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡£¡ÖÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤¬Æ£Æ²¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ó¤Ã¤Ý¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤â°Õ³°¤Ç¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡£Æ£Æ²¤Î¹Ó¤Ã¤Ý¤µ¤ÈÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤Î¿§µ¤¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Ìò¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£