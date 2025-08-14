第３試合の神村学園で出場全４９校が登場。巨人・榑松伸介スカウトディレクター（４９）が注目選手をピックアップした。

今夏は地方大会で強豪校の敗退が相次ぎ、例年に比べてドラフト候補の対象となる選手が少なかった印象です。それでも投打に楽しみな逸材がいました。

３年生右腕では健大高崎の石垣君。本格派ながら力感がないフォームで、バランスよく強い球が投げられます。ドラフトの上位１２人に入る可能性のある投手だと思います。右腕では神村学園の早瀬君、金足農の吉田君、鳥取城北の田中君も楽しみです。左腕では仙台育英の吉川君がスライダーという武器があり、伸びしろもたっぷり。未来富山の江藤君も馬力がありました。

捕手では豊橋中央の松井君。リズム感があり、返球や声かけなど、捕手に必要な資質を持っています。内野手は京都国際の清水君の高いミート力に目を見張りました。神村学園の今岡君、西日本短大付の佐藤君、外野手では京都国際の長谷川颯君も目立っていました。

２年生投手では沖縄尚学の末吉君、山梨学院の菰田君、横浜の織田君、聖隷クリストファーの高部君と楽しみな逸材がそろっています。彼らの今後の成長にも注目していきます。（談）