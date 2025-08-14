◆札幌記念追い切り（１３日、函館競馬場）

週末２重賞の追い切りが１３日、各地で行われた。サマー２０００シリーズ第４戦、第６１回札幌記念・Ｇ２（１７日、札幌）で復活を期すステレンボッシュは、新コンビの池添謙一騎手（４６）＝栗東・フリー＝が手綱を執り、上々の走り。桜花賞馬の輝きを取り戻すべく策を尽くす陣営を、ヤマタケ（山本武志）専門委員が「見た」。同レースに参戦するヴェローチェエラ、そしてサマーマイルシリーズ第３戦の第７３回中京記念・Ｇ３（１７日、中京）に出走するキープカルムは、勝てばそれぞれシリーズＶが決まる。

牝馬は一度リズムが乱れると難しい、とよく言われる。昨年まで国内外のＧ１５戦を含む８戦で４着以下のなかったステレンボッシュが今年は１３、８着と完敗続き。正直、信じられない。その理由を考えると、やはり繊細なメンタルでは、という結論に行き着いてしまう。

初コンビとなる池添も丁寧なコンタクトを心がけた。「角馬場で気が入っていた。（追いかける馬と）近すぎるとかむところがありそうなので、離していきました」。函館・ダートコースで内からサマースピリット（３歳未勝利）を４馬身半追走。直線はほぼ手綱を動かさず、１馬身前に出た。力まず、体の軸もぶれず、さすがメンバー唯一のＧ１馬と伝わるバランスのいいフォームで５ハロン６６秒３―１１秒８。「４角で並んでいく時はいい感じ。しっかり走れていました」と納得の表情を浮かべた。

厩舎も細心のケアで仕上げる。今週はコーナーのきついＷコースではなく、より広いコースでのびのび走らせることを優先して、ダートコースを選択。さらに、今日１４日には札幌に移動する。「大阪杯は前日輸送で、到着してから体が減ったんです。今回は向こうに行ってから時間もあるので、環境に慣れてくれれば」と田村助手。走りやすい状況をつくるため、さまざまな工夫を凝らしている。

前日輸送で本調子を欠いた大阪杯に、決して適距離とは思えなかったヴィクトリアマイルでも８着とはいえ０秒３差だった。「走りや動きは良かった。状態はいいと思います」と池添。本来の走りを取り戻すため、大一番にめっぽう強い鞍上と、Ｇ１２２勝中１７勝を牝馬で挙げる名門厩舎がコンビを組んだ。見限るのは、まだ早い。（山本 武志）