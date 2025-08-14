真珠湾攻撃と5隻の特殊潜航艇

1941年12月8日、旧日本軍はマレー半島でマレー作戦を、ハワイのパールハーバーで真珠湾攻撃を展開した。1945年まで続く太平洋戦争の始まりである。

【写真】温和な表情で写真におさまる酒巻さん 1961年のポートレートと捕虜時代のマグショット

残された写真や後の映像化作品などから、真珠湾攻撃は“空からの激しい攻撃”というイメージが強い。だが、実際は魚雷攻撃も準備されていた。機動部隊の空母から飛び立った航空機が奇襲攻撃した時、水面下では5隻の特殊潜航艇が真珠湾への突入を試みていたのだ。

特殊潜航艇は全長約24メートルの2人乗りで、魚雷発射管2門を有していた。母艇である伊号潜水艦の後部甲板から発進したが、動力は蓄電池で航続時間に限りがあるため、攻撃終了後は潜水艦が乗員の回収にあたる予定だった。

1960年6月に引きあげられた特殊潜航艇「甲標的 甲型」

しかし、5艇はすべて帰還しなかった。戦死した特別攻撃隊員10名のうち9名が「九軍神」として祀られた一方、残る1名は太平洋戦争の“日本人捕虜第一号”となる。「生きて虜囚の辱めを受けず」という「戦陣訓」の言葉が絶対だった当時、旧日本海軍は終戦までその存在を隠し続けた。

終戦までの4年間は米国本土の収容所に

隠されていたその1人は、1918年に徳島県で生まれた酒巻和男さん。1940年に海軍兵学校を卒業後、軽巡「阿武隈」の砲術士になり、やがて特殊潜航艇の乗員に選ばれた。当時は少尉。

酒巻さんは2つの手記、『俘虜生活四ヶ年の回顧』（1947年）と『捕虜第一号』（1949年）を残している。それらによると、真珠湾攻撃での酒巻艇は最初からツキがなかった。ジャイロ・コンパス（羅針儀）が不良のまま出撃し、艇のバランスが悪く修正に数時間を要してしまう。

コンパスが直らず、でたらめな航走を続けるうち、爆雷を受けて座礁。離礁に成功したものの、魚雷発射管を損傷して攻撃能力を失い、蓄電池も尽きた。そして再び座礁。酒巻さんは同乗の下士官と共に陸に向かって泳いだが気を失い、気づいた時は岸に打ち上げられていて、〈眼前には、背の高い米国兵がピストルを差し向けて立って居った〉。次の瞬間、米国兵に両腕を掴まれ、〈日本軍人としての最大恥辱感と最大苦悶が湧いて出た〉。

自決の幾会を失った酒巻さんは、ハワイから米国本土の収容所に入れられ、終戦までの4年間を送る。そして1945年12月8日、米国から帰国の途についた。

戦争の記憶と南米での活躍

1946年1月に帰国した酒巻さんは、同年8月15日に郷里で結婚。2子に恵まれたが、家に嫌がらせの手紙が届くなど、「元捕虜」に対する世間の風当たりは強かった。

〈捕虜になったからといって、何の理由をもって非国民と呼び、死ななければならないと言い得るのであろうか〉（『捕虜第一号』1949年）

この後の酒巻さんは、自らの体験について口をつぐんだ。一方、仕事は順調で、1947年に知人の紹介でトヨタ自動車に入社。総務課や輸出課を経て、1969年にはブラジル・トヨタの社長として南米に渡った。当時の部下はその手腕を明かしている。

〈「それまでのブラジル・トヨタは赤字会社で、本社から忘れられた存在でした。酒巻さんは、外注していた部品を自社生産したり、有能な日系ブラジル人を積極採用するなどして、一転して黒字会社にしてしまった。その経営手腕を買われて、ブラジルの日系商工会議所の専務理事もやっていましたよ」〉（「週刊新潮」1989年1月26日「捕虜第一号『酒巻元少尉』が辿り着いた定年」より）

別の同僚は“捕虜第一号”の影について証言している。

〈「酒巻さんは、ブラジルでは名士扱いでした。ゴルフ場の理事長という名誉ある地位にも就いた。真珠湾攻撃の特攻隊員ということで、勇士と見られたわけです。ただ、一緒にマージャンをしている時などに、捕虜になった時の話を聞こうとしても、“話したくない”と言っていた。日本の精神風土の中で捕虜の汚名を受けた人だから、心にカゲリがあったんだろうね」〉（同上）

現在の生活を100パーセント全力で

貞子夫人によれば、ブラジルでの活躍には生来の真面目さも影響していた。

〈「何事にも几帳面で責任感が強い性格でした。（ブラジル・トヨタでは）14年間1日も休まず、赤字だった会社を黒字に立て直してしまったんです」〉（2000年1月13日号「墓碑銘」より）

酒巻さんと貞子夫人が式を挙げた日付は1946年の8月15日。酒巻さんの戦争に対するこだわりが感じられる日付だが、夫人は見守ることに徹していたようだ。長男・潔さんはこう明かしている。

〈「父は戦争当時の話や、捕虜になってからの話などを、自ら進んで話すことはありませんでしたし、母も“そっとしてやるように”と言っていました」〉（「週刊新潮」1989年1月26日「捕虜第一号『酒巻元少尉』が辿り着いた定年」より）

「元軍人というより、スポーツの好きな父親という感じ」だったという。

〈「アメリカに抑留されていた時、いろいろスポーツをやっていて、トヨタでもバドミントン部をつくって監督になり、これまで世界選手権に2人の選手を出しています。父の生き方で最も感銘を受けたのは、過去にいかなることがあろうと全く表面には出さず、現在の生活を100パーセント全力で生きたことですね。決して過去は引きずらない生き方に、多くのものを学びました」〉（同上）

「苦しむことのない最期でした」

むろん、酒巻さんは戦友たちのことを忘れたわけではなかった。酒巻さんの死去後、潔さんはこうも明かしている。

〈「父はひとりで多くの亡くなった戦友たちの慰霊に回っていました」〉（2000年1月13日号「墓碑銘」より）

1991年、日米開戦50周年シンポジウムに出席した酒巻さんは、米国に保存されていた自らの特殊潜航艇と再会した。実は戦後、特殊潜航艇に対する評価は一転。戦果を上げられずに全滅とされ、そのまま忘れ去られていた。しかし“再会”の3年後には、特殊潜航艇も真珠湾に入り、魚雷を発射していたことが明らかになった。

1999年10月、体調を崩して入院した。同年11月29日死去。享年81。葬儀は公にされず、ひそやかに行われた。貞子夫人によれば、

〈「もうこれ以上、騒がれたくなかったんです」〉（2000年1月13日号「墓碑銘」より）

そして、伴侶の生涯をこう振り返っていた。

〈「苦しむことのない最期でした。思い返してみると、ずっと何かを堪え続け、口に出して言えない苦しみをもっていたようでした」〉（同上）

デイリー新潮編集部