◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日 ▽２回戦 京都国際６―３健大高崎（１３日・甲子園）

昨夏の甲子園Ｖ校・京都国際と昨春のセンバツＶ校・健大高崎（群馬）による注目の一戦は、京都国際に軍配が上がった。昨夏の“胴上げ投手”でエース左腕の西村一毅（３年）が１６０球の熱投で３失点完投。健大高崎（群馬）は最速１５８キロを誇る今秋ドラフト１位候補の石垣元気（３年）が３点を追う７回から救援。今春センバツで計測した甲子園スピード表示最速タイの１５５キロをマークして沸かせたが、初戦で散った。

昨夏の胴上げ投手の意地が勝った。６―３の９回２死一塁、高々と上がった打球が左翼・山口桜太のグラブに収まり、京都国際の西村は左拳を握った。「格上の相手と分かっていた。ひるんだら負け」。いきなり立ちふさがった強敵を、こん身の１６０球で退けた。

「いつになく緊張してたというか、ああいう姿を見たのは初めて」と小牧憲継監督（４２）。初回から２四球と制球が定まらず、女房役の猪股琉冴が駆け寄った時には「ストライクが入らない」とこぼした。２―０の３回、内野安打と２者連続死球で２死満塁のピンチを招くと、暴投で聖地初の自責点。さらに、小堀弘晴に左翼線への２点二塁打を浴び、逆転を許した。

３回を終えて７３球―。窮地に立たされ左腕はあえてギアを落とした。「ピンポイントではなく、７割くらいのぼやけたポイントに投げようと」。制球が徐々に安定し、不調だった“宝刀”のチェンジアップはカウント球に使用。４、６回以外は走者を背負ったものの、最後までゼロを並べた。

昨夏は同校初の全国制覇を達成したが、秋春は結果を残せず。それでも、エースとして過ごす日々で成長していった。「昨年は中崎（琉生、国学院大）に尻拭いしてもらっていたけど、今年は自分がやるという強い信念が彼を突き動かしてくれた」と指揮官。母・則子さん（５１）には６月、寮生活の息子から初めて誕生日メッセージが届いた。帰省時にはプレゼントも。「ビアカップです。父の日コーナーにあったんだと思います」と笑ったが、「これまではなかったので、周りを見て気がつくようになったというか。練習試合でも声が出ていて、そんなタイプではなかったので成長したなと」。自ら率先して動く姿に、エースナンバーも馴染んできた。

目指すは、０４、０５年の駒大苫小牧（南北海道）以来となる、史上７校目の連覇だ。「重圧は感じるけど、それをはねのけてやってきた。そこまで重くはない」。１年前、歓喜の輪の中心で笑った左腕が、快挙へ大きな一歩を踏み出した。（瀬川 楓花）

◇西村 一毅（にしむら・いっき）

▼生まれとサイズ ２００７年７月７日、滋賀・甲賀市生まれ。１８歳。１７７センチ、７０キロ。左投左打。５０メートル走６秒５。遠投１００メートル。

▼球歴 綾野小２年から水口少年野球団で野球を始め、水口中では近江ボーイズに所属し、外野手と投手。現ＤｅＮＡ・森下瑠大に憧れて京都国際に進学。投手に専念し、１年秋に背番号１１で初めてベンチ入り。昨年のセンバツはベンチ外だったが、同夏の甲子園では４試合、２４イニングを投げて防御率０・００をマーク。Ｕ―１８日本代表候補

▼球種と球速 最速は１４６キロ。球種はスライダー、カーブ、チェンジアップ

▼話術向上中 昨年はインタビュー中に言葉に詰まることがあり、動画を参考に練習。「言葉がスムーズに出るようになった」と早くも効果を実感

▼好きな言葉 「何とかなる」。どんな物事も前向きに

▼将来の夢 プロ野球選手。以前は公務員志望だったが、「お世話になった人に恩返しがしたい」と、大学を経て４年後のドラフト１位を宣言