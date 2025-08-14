NY原油先物9月限（WTI）（終値）

1バレル＝62.65（-0.52 -0.82%）



国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が月報で今年の供給見通しを上方修正したうえ、需要見通しを下方修正したことや、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）の週報で石油在庫の増加が続いていることが重しとなった。ＩＥＡは２０２５年の世界の石油供給見通しを従来の日量２１０万バレル増から同２５０万バレル増に引き上げたほか、需要見通しについては従来の同７０万バレル増から同６８万バレル増に引き下げた。



ただ、欧州連合（ＥＵ）の首脳やウクライナのゼレンスキー大統領は停戦のためのウクライナ領土の譲渡について依然として強く反対しており、ウクライナの分割を前提とした米ロ首脳会談の行方が不透明であることは相場を支えた。トランプ米大統領はロシアが金曜日に停戦に合意しなかった場合、かなり深刻な結果を招くことになると警告している。



時間外取引で９月限は売り買いが交錯したものの、上値は６３．３８ドルまでと小幅高にとどまった。通常取引開始後は売りが強まり６１．９４ドルまで下落。ただ、安値からは切り返して引けた。



MINKABU PRESS

