◇プロ野球セ・リーグ 中日4−3巨人(13日、東京ドーム)

巨人に逆転勝ちを決め、勝利に貢献した中日のチェイビス選手が喜びの声をあげました。

中日は3点ビハインドの5回、相手のミスから3点を奪い同点とすると6回、先頭でチェイビス選手が打席に立つと、追い込まれてからの3球目をレフトスタンドに運び、逆転しました。

ヒーローとなったチェイビス選手は「みんなドラゴンズファン愛してる」と日本語でマイクに応えると、中日ファンから大歓声が上がりました。

ホームランを打った瞬間は「ホームランを打ててこの機会を楽しみながら歩きました」とコメント。

ホームランを打ちベンチへ帰ると田中幹也選手らとハグし喜びをかみしめました。「自分のホームランは関係ないです。その前に細川成也さん、上林誠知さん、ボスラー、そして先発の柳裕也さんのおかげだと思っています」と話しました。

今季7月に加入したばかりのチェイビス選手。今後について「まずドラゴンズの一員になれてすごく最高ですし、この一員でやれていることに皆さんに感謝したい。ドラゴンズファンの皆様にはこれからも大きい声援をお願いします」と語りました。