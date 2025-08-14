プロ野球パ・リーグは13日、各地で3試合が行われました。

首位ソフトバンクは、5位西武と対戦。初回、1アウト満塁のチャンスで柳町達選手がライトへのタイムリーヒットを放ち先制すると、チャンスは続き、牧原大成選手、海野隆司選手、佐藤直樹選手がタイムリーヒット。この回一挙5点を奪います。投げては、先発・上沢直之投手が6回4安打3失点の好投で今季8勝目。ソフトバンクは6連勝です。

2位の日本ハムは、6位ロッテと対戦。2回に有薗直輝選手がプロ初ヒットとなる先制タイムリーツーベースを放ちます。その後、逆転を許しますが8回、レイエス選手のソロホームランで同点に。9回には1アウト満塁のチャンスから水谷瞬選手の人生初サヨナラタイムリーヒットが飛び出し、連敗を4で止めました。日本ハムは貯金を再び20に戻しています。

3位オリックスと対戦した4位の楽天は初回、黒川史陽選手の犠牲フライ、ボイト選手のタイムリーツーベースで2点を先制します。さらに、ボイト選手は3回に2ランを放つ活躍を見せると、5回には辰己涼介選手のタイムリーツーベースなどで3点を追加。先発・古謝樹投手は7回途中4失点で今季5勝目をあげています。

【13日のパ・リーグ結果】

◆ソフトバンク 5-3 西武

勝利投手【ソフトバンク】上沢直之 (8勝6敗)

敗戦投手【西武】松本航 (0勝1敗)

セーブ 【ソフトバンク】杉山一樹（2勝2敗18S)

◆日本ハム3-2 ロッテ

勝利投手【日本ハム】柳川大晟 (2勝1敗8S）

敗戦投手【ロッテ】高野脩汰 (5勝2敗)

本塁打 【日本ハム】レイエス22号

◆楽天 7-4 オリックス勝利投手【楽天】古謝樹(5勝3敗)敗戦投手【オリックス】曽谷龍平(8勝6敗)セーブ 【楽天】藤平尚真 (1勝2敗6S)本塁打 【楽天】ボイト4号