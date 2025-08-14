「ややこしすぎる」W杯欧州予選の仕組み。“予想外の国”がプレーオフ進出の可能性も
北中米ワールドカップのヨーロッパ予選が９月から本格的にスタートする。すでに数試合を消化したグループ（G〜L）もあるが、ここで改めて勝ち抜け条件を整理したい。
ヨーロッパの出場16枠は、ウクライナへの軍事侵攻でUEFAとFIFAの大会に無期限出場停止のロシア以外の54か国で争われる。グループA〜Lの首位12チームがまず本大会出場で、各組の２位がプレーオフに進む方式だ。
しかし、プレーオフ以降が複雑怪奇。プレーオフ進出の16か国は４つグループに分かれ、一発勝負のトーナメント戦（準決勝と決勝）を戦う。４か国で争うトーナメントが４つできると考えてもらえれば、イメージしやすいか。
そのプレーオフに参加する12チームは、前述したとおり各組２位。では、残り４か国は？ これが“ややこしすぎる要因”になる。というのも、2024−2025シーズンのUEFAネーションズリーグでベスト４のポルトガル、スペイン、フランス、ドイツは現時点で“プレーオフ進出”が確約されているのだ。
例えば、ポルトガル、スペイン、フランス、ドイツは今回のヨーロッパ予選でグループ２位に入れなくても“この権利”でプレーオフに参戦できる。ただ、この４か国はいずれも２位以内に食い込む可能性が高い。
ポルトガル、スペイン、フランス、ドイツが揃って２位以内の場合、空席となった“UEFAネーションズリーグ４枠”は同大会成績の次点国に繰り下げられる。そのため、予想外の国がプレーオフ進出の可能性もあるだろう。
長々と説明したが、ポイントだけをまとめると以下の通りになる。
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位４チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
果たして、今予選（グループリーグは９月から11月、プレーオフは来年３月に開催）ではどんなドラマが生まれるのか。
数試合を消化しているグループG〜Lの順位表は以下のとおりだ（2025年８月14日現在）。
どのグループも消化試合数がバラバラで現在の順位を鵜呑みにできない部分もあるが、際立つのはグループIのノルウェーだ。ここまで４戦全勝で13得点、２失点と圧倒的な強さを見せている。なかでも６月にイタリアを３−０と下した試合は圧巻だった。
また、グループKではイングランドが３戦全勝と順調に勝点を積み上げている。グループGのオランダもマルタを８−０と一蹴するなど良いスタートを切った。
グループG
１位 フィンランド 勝点７／２勝１分１敗／５得点・５失点
２位 オランダ 勝点６／２勝０分０敗／10得点・０失点
３位 ポーランド 勝点６／２勝０分１敗／４得点・２失点
４位 リトアニア 勝点２／０勝２分１敗／２得点・３失点
５位 マルタ 勝点１／０勝１分３敗／０得点・11失点
グループH
１位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 勝点９／３勝０分０敗／４得点・１失点
２位 オーストリア 勝点６／２勝０分０敗／６得点・１失点
３位 ルーマニア 勝点６／２勝０分２敗／８得点・４失点
４位 キプロス 勝点３／１勝０分２敗／３得点・４失点
５位 サンマリノ 勝点０／０勝０分４敗／１得点・12失点
グループI
１位 ノルウェー 勝点12／４勝０分０敗／13得点・２失点
２位 イスラエル 勝点６／２勝０分１敗／７得点・６失点
３位 イタリア 勝点３／１勝０分１敗／２得点・３失点
４位 エストニア 勝点３／１勝０分３敗／５得点・８失点
