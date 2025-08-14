プロ野球セ・リーグは13日、各地で3試合が行われました。

首位阪神は、4位広島と対戦。3回、中野拓夢選手の犠牲フライなどで2点を先制します。このリードを先発の郄橋遥人投手が7回4安打無失点で守り、その後は救援陣が無失点リレーで締めました。敗れた広島は、先発・大瀬良大地投手が6回2失点の好投を見せるも、打線が5安打無得点と沈黙しました。

2位巨人は、5位中日との3戦目。初回、丸佳浩選手の先頭打者本塁打で先制するなど打線がつながり3点を奪います。先発の田中将大投手は5回にエラーから失点すると、タイムリー2本で3失点で同点。6回には2番手の菊地大稀投手がチェイビス選手にホームランを打たれ、中日が逆転勝ち。巨人は勝率5割に戻り、中日が4位に浮上しました。

3位DeNAは、6位ヤクルトに大勝しました。1点ビハインドの3回、蝦名達夫選手が2ランホームランを放ち逆転すると、6回には筒香嘉智選手が3ランホームランを放ち6-2。9回にも2本のホームランが飛びだし、DeNAは合計4本のホームランでヤクルトに勝利しました。

▽8月13日セ・リーグ結果

◆阪神 2-0 広島

勝利投手【阪神】郄橋遥人 (2勝)

敗戦投手【広島】大瀬良大地 (5勝7敗)

セーブ【阪神】石井大智（1勝6S）

◆中日 4-3 巨人

勝利投手【中日】柳裕也 (2勝2敗)

敗戦投手【巨人】菊地大稀(1勝1敗)

セーブ【中日】松山晋也（31S）

本塁打【中日】チェイビス3号【巨人】丸佳浩3号

◆DeNA 10-2 ヤクルト勝利投手【DeNA】東克樹 (11勝6敗)敗戦投手【ヤクルト】アビラ (4勝8敗)本塁打【DeNA】蝦名達夫4号、筒香嘉智7号、林琢真1号、佐野恵太12号【ヤクルト】山田哲人7号、北村恵吾3号