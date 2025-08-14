西武・西口文也監督（５２）が１３日のソフトバンク戦（ベルーナ）の初回で先発マスク・柘植世那捕手（２８）を見切り、２回から炭谷銀仁朗捕手（３８）にスイッチする苦肉の采配をふるった。

３―５の敗戦となったこの試合、流れは先発・松本航投手（２８）の初回の４０球で決まった。立ち上がりから制球が定まらない松本は２四球に４本の適時打を含む長短５安打を集中され５失点スタート。５連勝中の首位チーム相手に簡単に主導権を手放してしまった。

変化球の制球に苦しむ松本に対し、スタメン捕手の柘植のリードは必然ストレート勝負に偏り、そこを鷹打線に痛打され試合の流れが決まった。

西口監督は「初回はボールをそろえ過ぎたかな。ファームでもバッテリーは組んでいたので、どういうリードをしてくれるかなというふうには見ていたんですけど…。なかなかうまくいかなかった。あとは松本のことを考えて、キャッチャーを代えました」と２回から女房役を柘植から２０年目のベテラン・炭谷に交代した理由を説明した。

すると、２回以降は炭谷が苦しんでいた松本をリード面はもちろん、返球の強弱、間合いの取り方、声掛けなどで落ち着かせ無失点。９回まで松本を含め５投手をリードしホークス打線を散発５安打無失点に封じた。

指揮官も「２回以降、松本をしっかり立て直してくれた。松本もまた次につながる」と炭谷の献身に感謝。負けはしたが、常々「ピッチャーをマウンドで孤立させない」ことを信条とするベテラン捕手の経験値をたたえていた。