¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¥Ç¡¼¥¿¹çÀï¤òÀ©¤·¤¿ºò²Æ£Ö¤ÎµþÅÔ¹ñºÝ¡¡·òÂç¹âºê¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦À¾Â¼°ìµ£¤¬£±£¶£°µå´°Åê
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£¸Æü¡Ê£±£³Æü¡Ë¤Çºò²Æ£Ö¤ÎµþÅÔ¹ñºÝ¤Èºò½Õ£Ö¤Î·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤¬¥¨¡¼¥¹¡¦À¾Â¼°ìµ£¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î£±£¶£°µå¤Î´°Åê¤Ç£¶¡½£³¤È¾¡Íø¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏÀèÈ¯¤Î²¼½Å¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿º¸ÏÓ¤Îº´Æ£¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ò¹¶Î¬¡£ÂçÅ¨¤òÄÀ¤á¤¿¾®ËÒ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï¾¡Éé¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Â®¤¤µå¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯Îý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿À®²Ì¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾Àï¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ÃíÌÜ¤Îà²¦¼ÔÂÐ·èá¤Ï¥Ç¡¼¥¿¹çÀï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸ß¤¤¤ËÆ°²è¤ò½¸¤á¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢·òÂç¹âºê¤¬¥×¥íÃíÌÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦À¾Â¼½¸Ãæ¤ÇÂÐºö¤Ç¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤ÏÀ¤Âå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢²¼½Å¡¢º´Æ£¤ÈÀèÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿£³Åê¼ê¤ò¹Í»¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºµþÅÔ¹ñºÝ¤Ï½øÈ×¤«¤é²¼½Å¤ò¤È¤é¤¨¡¢ÂÐ¤¹¤ë·òÂç¹âºê¤ÏÀ¾Â¼£±¿Í¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¤Î£±¿Í¤Ï¡Ö·òÂç¤Ï£³¿Í¤È¤âµå¤¬Â®¤¤¤Î¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ÇÂÇÀÊ¤ò£³¥á¡¼¥È¥ëÁ°¤Ë¤·¤ÆÂ®¤¤µå¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤¿¡£²¼½Å¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬Ìñ²ð¤À¤±¤É¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¡£ÀÐ³À¤ÏÊÑ²½¤Ï¼Î¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ç¾å¤«¤é¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£º´Æ£¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤Î¸ª¸ý¤«¤éÆþ¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÆÀ°Õµå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ø¤òÍî¤È¤·¤Æ³°¤ËÌÜÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤ÞºÙ¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤â¹¶Î¬¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤À¤±¡£Âç¤¶¤Ã¤Ñ¤Ç¤¹¡£ÊÑ²½¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Â®¤¤¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÊÑ²½¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î·òÂç¹âºê¤ÏÀ¾Â¼¤ÎÆÀ°Õ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÎÊÑ²½ÎÌ¤òÅ°Äì¤·¤ÆÆ¬¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¡¢ÂÇÀÊ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¸¦µæ¡£º¸ÂÇ¼Ô¤ÏÂÇÀÊ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î±ü¹Ô¤¤ò¸º¤é¤·¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ù¡¼¥¹ÈÄ¤Î¸å¤í¥®¥ê¥®¥ê¤ËÎ©¤Á¡¢»°¿¶¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÆâÂ¦¤ËµÍ¤á¤ÆÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä¡£
¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Á¤È¿¤Ó¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¥Ü¡¼¥ë¤Î¸«¶Ë¤á¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î°Õ¼±¤Ç¤¤¤¿¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Íè¤Æ¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¤ê¡£¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´°Á´Å°Äì¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¸þ¤³¤¦¤ÎÊý¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¤¢¤ëÁª¼ê¡Ë¤È´¶Éþ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Áê¼êÂÇ¼Ô¤ò¸¸ÏÇ¤·¡¢»¶È¯£´°ÂÂÇ¤È¼ê¶Ì¤Ë¼è¤Ã¤¿à¥ê¥¢¥ëÀ¾Â¼á¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£