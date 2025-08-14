「有力馬次走報」（１３日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆ＣＢＣ賞４着のドロップオブライト（牝６歳、栗東・福永）は京成杯ＡＨ（９月６日・中山、芝１６００メートル）へ。僚馬でクラスターＣ５着のダノンスコーピオン（牡６歳）は武蔵野Ｓ（１１月１５日・東京、ダート１６００メートル）を予定。

◆阿武隈Ｓを制したアンリーロード（牝５歳、栗東・茶木）はアイルランドＴ（１０月１２日・東京、芝１８００メートル）で重賞初制覇を目指す。

◆栗東・矢作勢の動向。平安Ｓ３着のレヴォントゥレット（牡４歳）はＢＳＮ賞（２３日・新潟、ダート１８００メートル）へ。目黒記念９着のサンライズソレイユ（牡４歳）は状態次第で丹頂Ｓ（９月７日・札幌、芝２６００メートル）へ向かう。栗東Ｓを制した後は放牧中のコンティノアール（牡５歳）はエニフＳ（９月６日・阪神、ダート１４００メートル）を視野に。

◆ＣＢＣ賞で重賞初制覇を果たしたインビンシブルパパ（牡４歳、美浦・伊藤大）の次走は未定だが「海外のＧ１も含めていろいろと考えていきます」と伊藤大師。