「中京記念・Ｇ３」（１７日、中京）

骨折明けとは思えぬはつらつとした動きだ。年明けに両橈骨（とうこつ）遠位端骨折が判明して、今回が９カ月ぶりの実戦となるエルトンバローズは栗東坂路で単走追い。全体こそ４Ｆ５４秒１と控えめだったが、ラスト１Ｆはぐんと伸びて１１秒６の好タイムをマーク。１週前に栗東ＣＷで６Ｆ７９秒４の猛時計をたたき出しており、始動戦から力を出せる態勢にある。

「いつも通り、当該週は坂路で単走。しまいだけサッと伸ばしましたが、体の使い方を見ても、長期休養明けという感じはないですね」と杉山晴師。当初は秋競馬での復帰を予定していたが、骨折自体が軽度で回復も早かったため、前倒しで中京記念へ。「もともと叩き良化型ですからね。秋にいい競馬をするためにも」。ステップレースの意味合いは強いが、それでも今の状態であれば、好勝負できると見込んでいる。

昨年も中京記念に出走しているが３着止まり。変則日程で小倉の芝１８００メートルだった上、ハンデ戦で５９キロを背負っていた。今年は中京のマイルが舞台で、斤量は別定戦で５８キロだ。「左回りは東京でいい走りをしているし、１６００メートルもマイルＣＳでしっかり走っているので合うと思います。Ｇ３では負けられないという気持ちはあります」と力を込める指揮官。休み明けでも格の違いを見せつける。